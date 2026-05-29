Más de 200 jóvenes participaron de “Red Oeste en Juego” en la Escuela Juan Manuel de Rosas

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Juan Manuel de Rosas y reunió a instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones comunitarias, se informó a Elonce.
Más de 200 adolescentes de distintos barrios de la zona oeste de Paraná participaron este viernes de una jornada deportiva y recreativa denominada “Red Oeste en Juego”, una propuesta impulsada junto al programa municipal Marcá Tu Identidad. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Juan Manuel de Rosas y reunió a instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones comunitarias.
El encuentro tuvo como principal objetivo acercar a los jóvenes a las instituciones que trabajan diariamente en los barrios, utilizando el deporte como herramienta de integración social y fortalecimiento de vínculos.
Neri Rivero, coordinador de la iniciativa, explicó que el proyecto surgió desde las propias organizaciones territoriales. “Hay varias redes territoriales en la ciudad de Paraná y, a través de un programa que se llama Marca tu Identidad, desde el municipio estamos impulsando un pequeño financiamiento para impulsar proyectos que surgen de estas redes”, señaló a Elonce.
Rivero destacó que la Red Oeste está integrada por más de 20 instituciones entre escuelas, centros de salud, comedores y clubes barriales. “El proyecto que ellos decidieron impulsar a través de este programa es acercarse a los adolescentes a través del deporte. Es decir, convocamos a los chicos a que jueguen al fútbol, toman una leche, un desayuno y se acercan a las instituciones del barrio”, explicó.
Según indicó, además de los partidos de fútbol, las distintas organizaciones ofrecieron actividades recreativas, informativas y de promoción de derechos. “Cada una de estas instituciones cuenta lo que hace, se acerca y genera un vínculo con los chicos”, agregó.
La propuesta contó también con la participación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), que desarrolló actividades destinadas a informar a los jóvenes sobre los mecanismos de protección de derechos.
Promoción y protección de derechos
Desde el Copnaf resaltaron la importancia de aprovechar estos espacios para acercarse a los adolescentes. “Hemos traído la propuesta para que los chicos conozcan cuáles son sus derechos, qué herramientas tienen para poder comunicarse con el organismo”, sostuvo.
Asimismo, remarcó el valor de la articulación entre instituciones. “Estamos agradecidos en esta participación porque se trata de crear puentes para que ellos queden cubiertos y que la vulneración de los derechos de nuestros niños sean las menores posibles”, expresó.
La Escuela Juan Manuel de Rosas fue la anfitriona de la actividad y abrió sus puertas para recibir a cientos de jóvenes durante toda la mañana.
“Estamos muy contentos por participar en la red de la zona oeste como escuela, junto a otras instituciones que trabajan con los jóvenes. Están participando nuestros estudiantes también y pueden acercarse a otras instituciones que trabajan en la zona, ese es un poco el objetivo de este encuentro”, afirmó la vicedirectora Carolina Heis.
Por su parte, el director del establecimiento, Carlos Andrade, destacó el valor de construir espacios colectivos para los jóvenes. “La verdad que es hermoso este encuentro. Es un orgullo también formar parte de esta red. Es muy importante para esta zona oeste de nuestra ciudad el poder compartir y generar estos espacios de encuentro”, manifestó.
Durante la jornada estuvieron presentes representantes de escuelas, clubes deportivos, centros de salud, merenderos, áreas municipales de Ambiente, Juventud, Deportes y Género, además de estudiantes de la Facultad de Trabajo Social.
Una de las propuestas más concurridas fue la impulsada por la Subsecretaría de Género y Diversidad, que trabajó con los adolescentes sobre emociones, vínculos y consentimiento mediante actividades lúdicas.
Milena, integrante del área, explicó que “trajimos una sopa de letras y una rayuela para trabajar con los tejos de emociones”, y valoró la recepción de los jóvenes. “La verdad que se enganchan muchísimo con la propuesta”, aseguró.
Más que fútbol
El encuentro también contó con la participación de organizaciones comunitarias como el merendero Boina de Vasco, del barrio Anacleto Medina.
Su referente, Emanuel Cornejo, sostuvo que estas actividades permiten visibilizar el trabajo territorial. “Es muy importante porque visibiliza el trabajo que venimos realizando en conjunto comunitariamente, apostando y ayudando no solamente a la comunidad sino también a poderles dar un rato de alegría y diversión”, afirmó.
Además, destacó el impacto positivo del deporte. “Un rato haciendo deporte es un rato que están lejos de la calle nuestros pibes”, expresó.
Mientras tanto, los protagonistas disfrutaron de partidos de fútbol organizados por turnos y categorías. Entre goles, risas y sueños deportivos, varios de los chicos compartieron sus expectativas. Elonce.com