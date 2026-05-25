Luna de Fresa: cuándo y cómo podrá verse en Argentina

La Luna de Fresa podrá verse en Argentina el 11 de junio y coincidirá con un fenómeno astronómico que ocurre cada 18 años.
La Luna de Fresa volverá a verse en el cielo argentino el próximo 11 de junio y este año tendrá una característica especial: coincidirá con un fenómeno astronómico que ocurre aproximadamente cada 18,6 años, lo que permitirá observarla más alta de lo habitual en el hemisferio sur.
Pese a su nombre, la Luna de Fresa no cambia de color ni adquiere tonalidades rosadas. La denominación proviene de antiguas tradiciones de los pueblos algonquinos del norte de América, que utilizaban la luna llena de junio como referencia para iniciar la cosecha de frutillas silvestres.
Con el paso del tiempo, distintas culturas también la llamaron “Luna Caliente” o “Luna de Miel”, vinculando sus apariciones con ciclos agrícolas, cambios estacionales y celebraciones comunitarias.
Un fenómeno que ocurre cada 18 años
La particularidad de este año estará dada por el denominado “standstill lunar”, un fenómeno astronómico que modifica la inclinación de la órbita de la Luna y altera su posición aparente en el cielo.
Como consecuencia, desde países del hemisferio sur como Argentina, la Luna se verá más elevada sobre el horizonte, favoreciendo una observación más clara y prolongada a simple vista. En contrapartida, en el hemisferio norte el fenómeno provocará que la Luna llena aparezca más baja que en años anteriores, publicó LM Neuquén.
Especialistas indicaron que no será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especiales para apreciar el espectáculo astronómico. Recomendaron buscar espacios abiertos, alejados de las luces urbanas y con cielos despejados para disfrutar mejor del fenómeno.
Cuándo podrá verse la Luna de Fresa
De acuerdo con datos difundidos por la NASA y el Servicio de Hidrografía Naval, la Luna de Fresa comenzará a ser visible en Argentina a partir de las 17:52 del miércoles 11 de junio.
El punto máximo de iluminación se registrará durante la madrugada del jueves 12, exactamente a las 04:44, momento en el que la cara visible de la Luna reflejará completamente la luz solar.
Durante junio, además, el satélite natural atravesará las distintas fases de su ciclo lunar, que dura aproximadamente 29,5 días. Ese recorrido incluye luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, determinadas por la posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna.