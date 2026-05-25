Samba Na Esquina presentará un show gratuito en el Juanele

REDACCIÓN ELONCE
Samba Na Esquina realizará una presentación gratuita en el centro cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Habrá música en vivo, cantina y patio gastronómico.
Samba Na Esquina se presentará este sábado 30 de mayo en el centro cultural “Juan L. Ortiz” de Paraná con una propuesta musical a cielo abierto y entrada libre y gratuita. El grupo ultimó detalles durante uno de sus ensayos y compartió con Elonce la expectativa por una nueva jornada de encuentro con el público.
La actividad se desarrollará al mediodía en el tradicional espacio cultural conocido como “Juanele”, donde además del espectáculo musical habrá patio gastronómico, cantina y una contribución solidaria para quienes deseen colaborar con la organización del evento.
“Íbamos a invitar a toda la comunidad a una nueva fecha este sábado 30 al mediodía, en el ‘Juanele’ Ortiz a cielo abierto”, expresó Iván, uno de los integrantes de la banda, durante la entrevista con Elonce.
Música, comunidad y encuentro cultural
Por su parte, Wanda destacó el espíritu colectivo que rodea al grupo y el ambiente que esperan generar durante la jornada. “Habrá patio gastronómico, cantina y la entrada es libre y gratuita. Va a haber una contribución solidaria, vamos a bailar al sol, hay gente de Santa Fe y estamos muy contentos”, manifestó.
El conjunto viene consolidando una comunidad artística y cultural que se reúne no solo para tocar música, sino también para compartir experiencias y estudiar repertorios vinculados al samba y la percusión popular. “Es una comunidad muy linda, nos juntamos a estudiar el repertorio y a hacer temas”, sostuvo Iván.
El músico también recordó cómo comenzó su vínculo con la agrupación. “Llegué primero yéndolos a escuchar porque son referentes en todas estas fiestas del 1º de enero y en un momento me prestaron un instrumento y empezaron a tocar y comencé a conocerlos”, relató.
Historias personales detrás del grupo
Iván, quien actualmente se desempeña en la percusión, aseguró que formar parte de Samba Na Esquina representa una experiencia especial. “Es un gusto compartir música con ellos”, afirmó sobre el grupo con el que viene construyendo presentaciones y encuentros culturales en la capital entrerriana.
Wanda también compartió cómo fue integrándose al proyecto musical hasta convertirse en una integrante estable. “Soy muy amiga de todos ahora y me empecé a sumar de invitada. Primero cantaba tres canciones, después diez y luego más. No me fui más y estoy muy contenta”, contó.
La propuesta del sábado buscará combinar música, baile y gastronomía en un espacio abierto para toda la comunidad. Samba Na Esquina volverá así a presentarse en Paraná con una convocatoria que apuesta al encuentro cultural y a la celebración colectiva al ritmo del samba.