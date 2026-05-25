Paranaenses disfrutaron el feriado en la Plaza Mujeres Entrerrianas este lunes 25 de mayo, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Desde horas del mediodía, familias, niños y grupos de amigos aprovecharon el día libre para compartir actividades al aire libre y disfrutar de una jornada patria con clima agradable en la capital entrerriana.

Foto: Elonce.

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En distintos sectores del espacio público pudieron verse personas tomando mate, jugando con chicos y compartiendo comidas típicas vinculadas a la fecha patria. El movimiento fue constante durante toda la tarde y muchos vecinos destacaron la importancia de aprovechar el feriado para reunirse con familiares y amigos.

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“Comimos locro, que lo compró mi mamá”, expresó una mujer que compartía el almuerzo junto a su familia en uno de los espacios verdes de la plaza. Otra vecina comentó: “Lo pasé en familia, estuve con mi hija, ayer con otro”.

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Juegos, banderas y espíritu patrio

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Los más chicos también fueron protagonistas de la jornada. Muchos niños aprovecharon el feriado para jugar en la plaza y participar de distintas actividades recreativas mientras flameaban banderas argentinas en distintos puntos del lugar.

Foto: Elonce.

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Un niño de seis años contó con entusiasmo: “Hoy fui a un desfile en mi barrio”, mientras sostenía una bandera celeste y blanca durante la tarde del feriado. Otros pequeños que jugaban cerca de la plaza también compartieron su alegría por el día libre y afirmaron: “Estamos jugando con la pelota”.