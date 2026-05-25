Seleccionado entrerriano de vóley viajó al Campeonato Argentino

El seleccionado entrerriano de vóley emprendió viaje hacia Chapadmalal para disputar el Campeonato Argentino Sub 18, que comenzará este martes y reunirá a delegaciones de todo el país. Tanto el equipo masculino como el femenino afrontarán una intensa semana de competencia con el objetivo de representar de la mejor manera a la provincia.

Antes de partir, el entrenador del conjunto masculino, Adrián Gayoso, expresó a Elonce sus expectativas de cara al certamen nacional. “Me toca ser el técnico nuevamente. Estoy ansioso por comenzar el campeonato. Va a ser una semana a puro vóley y seguramente la vamos a disfrutar mucho. Hay que pasarla bien, disfrutar y tratar de hacer lo mejor posible”, manifestó.

Foto: Elonce.

El DT también resaltó la diversidad de jugadores que integran el plantel provincial. “Tenemos chicos de Paraná, de San Miguel de Nogoyá, hay muchos de Paracao que andan muy bien a nivel provincial”, comentó sobre la conformación del seleccionado entrerriano.

Equipos con representantes de toda la provincia

Foto: Elonce.

Por su parte, la entrenadora del equipo femenino, Alejandra Cot, aseguró que el grupo llega con entusiasmo y expectativas para el inicio de la competencia. “Estamos ansiosos por salir de viaje y estamos terminando el proceso con las chicas. Ahora vamos a darlo todo en el torneo”, afirmó.

Además, explicó detalles logísticos de la participación entrerriana en el certamen. “Nos alojamos en Miramar, en diferentes hoteles y se juega en Chapadmalal”, indicó respecto a la organización del campeonato nacional.

Cot también detalló que los partidos se disputarán al mejor de cinco sets y destacó la procedencia de las jugadoras convocadas. El plantel femenino cuenta con deportistas de Gualeguaychú, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Paraná.