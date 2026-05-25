Seleccionado entrerriano de vóley viajó al Campeonato Argentino

REDACCIÓN ELONCE
El seleccionado entrerriano de vóley partió hacia Chapadmalal para disputar el Campeonato Argentino Sub 18. Entrenadores destacaron la ilusión y el trabajo realizado.
El seleccionado entrerriano de vóley emprendió viaje hacia Chapadmalal para disputar el Campeonato Argentino Sub 18, que comenzará este martes y reunirá a delegaciones de todo el país. Tanto el equipo masculino como el femenino afrontarán una intensa semana de competencia con el objetivo de representar de la mejor manera a la provincia.
Antes de partir, el entrenador del conjunto masculino, Adrián Gayoso, expresó a Elonce sus expectativas de cara al certamen nacional. “Me toca ser el técnico nuevamente. Estoy ansioso por comenzar el campeonato. Va a ser una semana a puro vóley y seguramente la vamos a disfrutar mucho. Hay que pasarla bien, disfrutar y tratar de hacer lo mejor posible”, manifestó.
El DT también resaltó la diversidad de jugadores que integran el plantel provincial. “Tenemos chicos de Paraná, de San Miguel de Nogoyá, hay muchos de Paracao que andan muy bien a nivel provincial”, comentó sobre la conformación del seleccionado entrerriano.
Equipos con representantes de toda la provincia
Por su parte, la entrenadora del equipo femenino, Alejandra Cot, aseguró que el grupo llega con entusiasmo y expectativas para el inicio de la competencia. “Estamos ansiosos por salir de viaje y estamos terminando el proceso con las chicas. Ahora vamos a darlo todo en el torneo”, afirmó.
Además, explicó detalles logísticos de la participación entrerriana en el certamen. “Nos alojamos en Miramar, en diferentes hoteles y se juega en Chapadmalal”, indicó respecto a la organización del campeonato nacional.
Cot también detalló que los partidos se disputarán al mejor de cinco sets y destacó la procedencia de las jugadoras convocadas. El plantel femenino cuenta con deportistas de Gualeguaychú, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Paraná.