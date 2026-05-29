Estacionamiento medido en Paraná: 150 tarjeteros aguardan definiciones sobre el ingreso al sistema

Los tarjeteros registrados de Paraná se hicieron presentes este viernes en Casa de la Costa durante la apertura de sobres de la licitación para la concesión del servicio de estacionamiento medido en la ciudad, con el objetivo de seguir de cerca el proceso y reclamar precisiones sobre su situación laboral una vez que se implemente el nuevo esquema.

Mientras avanzaba el acto administrativo que reunió a funcionarios municipales y concejales involucrados en el proceso, representantes de los tarjeteros manifestaron su preocupación por el futuro de los 150 trabajadores habilitados que actualmente desarrollan tareas en distintos sectores de la ciudad.

“Nos vinimos a hacer presentes porque es nuestro trabajo el que hoy está en discusión. Queremos participar y saber cuáles van a ser los pasos siguientes del nuevo sistema de estacionamiento medido”, expresó a Elonce una de las tarjeteras, Carina Martínez.

Reclamo por información y participación

Los representantes del sector señalaron que durante los últimos meses mantuvieron reuniones con funcionarios municipales para abordar la transición hacia el nuevo sistema, aunque sostuvieron que todavía existen muchas incertidumbres.

“Venimos consensuando y hablando en mesas de trabajo con funcionarios de la Municipalidad sobre cómo seguimos y cómo vamos a estar involucrados dentro del sistema. Eso es lo que nos mantiene inquietos”, explicó Martínez.

Según indicó Reina Godoy, “desde la sanción de la ordenanza y la llegada de las nuevas autoridades municipalidad se viene planteando la posibilidad de que entre 30 y 60 tarjeteros registrados continúen vinculados al futuro esquema de estacionamiento medido, mientras que el resto sería reubicado en otras actividades”.

Sin embargo, remarcaron que aún desconocen el contenido completo del pliego licitatorio y los criterios que se aplicarán para la incorporación de trabajadores por parte de la empresa adjudicataria.

Promesa de reubicación

Martínez aclaró que actualmente no existe un número definido de tarjeteros registrados que continuarán en el nuevo sistema y que esa cuestión será discutida con la firma que resulte ganadora de la licitación. “Después iremos trabajando en consenso para ver cómo seguimos trabajando”, sostuvo.

“Somos 150 tarjeteros registrados y existe una promesa del Ejecutivo municipal, de parte de la intendenta, para garantizar que los compañeros serán centralizados en otras tareas y nadie quedará afuera”, afirmó.

Expectativa por la definición

Los tarjeteros reconocieron que el nuevo sistema implicará cambios y que difícilmente puedan mantenerse todos los puestos dentro de la concesión privada. No obstante, insistieron en la necesidad de contar con información clara y participar de las decisiones que afectarán a las familias que dependen de esta actividad.

“Sabemos que todos no van a entrar en el sistema, pero hay que esperar qué es lo que pasa y qué es lo que establece finalmente el pliego”, remarcaron.

La expectativa ahora está puesta en el proceso de evaluación de las ofertas y en las futuras reuniones que mantendrán con las autoridades municipales y la empresa que resulte adjudicataria para definir el esquema laboral que acompañará la implementación del nuevo estacionamiento medido en Paraná.