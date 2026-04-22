El encargado del VAR del Superclásico rompió el silencio y sostuvo que no hubo penal para River

La polémica por la acción final del último Superclásico sumó este miércoles un nuevo capítulo. Héctor Paletta, árbitro encargado del VAR en el duelo entre River Plate y Boca Juniors, habló públicamente y ratificó que no correspondía sancionar penal en la jugada reclamada por el conjunto de Núñez.

La decisión había generado fuertes cuestionamientos después del encuentro disputado en el Monumental, especialmente por la no intervención desde la cabina para convocar al juez principal Darío Herrera al monitor.

Lejos de retroceder, Paletta respaldó con firmeza su criterio arbitral.

La explicación del VAR

En declaraciones televisivas a C5N, el árbitro sostuvo: “Sigo sosteniendo que hay una imagen que parece más, pero es muy poca esa evidencia para corregir una decisión de campo”.

Sobre el contacto entre los futbolistas, agregó que el roce no justificaba modificar el fallo original. “El brazo de referencia que pone Blanco sobre Martínez Quarta no lo derriba de esa manera. Apenas siente contacto exagera la caída”, expresó.

Con esa evaluación, consideró que no existían elementos suficientes para llamar a revisión. “Es una jugada gris y decidí respaldar la decisión de los jueces de campo”, resumió.

Héctor Palleta, árbitro del VAR.

Por qué no llamó al monitor

Paletta también explicó el criterio que aplica en su función dentro del VAR. “La filosofía mía es interpretar y respaldar las decisiones de campo”, señaló.

Luego detalló cómo se analizó la acción en tiempo real. “Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar al defensor”, afirmó.

River reclama penal por esta jugada entre Blanco y Martínez Quarta. pic.twitter.com/cdsRzk4kCl — Toto (@palertermo) April 19, 2026

Y agregó: “Yo en las cámaras coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro”. Esa frase sintetiza el protocolo habitual del sistema, que interviene solo ante errores manifiestos.

Amenazas tras el partido

El árbitro también reveló el impacto personal que tuvo la controversia posterior al Superclásico. “Me tuve que conservar un poco por el entorno, la familia. Han decidido llamarme, recibí mensajes de todo tipo”, contó.

Además, negó versiones sobre simpatías futbolísticas que circularon en redes sociales. “No soy hincha de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano hincha de River y otro de Boca”, manifestó.

También cuestionó el tratamiento público del tema. “Hubo un fusilamiento mediático, y en eso no estoy de acuerdo”, expresó.