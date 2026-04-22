Leicester City descendió a tercera división a diez años de su histórica Premier League

El fútbol inglés sumó una noticia de fuerte impacto: Leicester City descendió a la League One, la tercera categoría del país, cuando se aproxima el décimo aniversario de la conquista de la Premier League que maravilló al mundo en 2016. El equipo selló su caída tras empatar 2-2 con Hull City en el King Power Stadium.

Este resultado dejó sin posibilidades matemáticas al conjunto local de alcanzar la zona de permanencia a falta de dos fechas para el cierre del campeonato.

Se trata del segundo descenso consecutivo para una institución que hace apenas una década protagonizaba una de las mayores hazañas deportivas de Europa.

Una temporada muy lejos de lo esperado

Después de perder la categoría en la Premier League la campaña pasada, Leicester City inició el torneo como uno de los candidatos al ascenso inmediato.

Sin embargo, el desarrollo del campeonato cambió rápidamente ese escenario y el equipo terminó involucrado en la pelea por no caer nuevamente.

La igualdad ante Hull City terminó por confirmar una crisis futbolística que se arrastró durante toda la temporada.

Del milagro de 2016 al presente

El próximo 2 de mayo se cumplirán diez años del título conseguido por Leicester City bajo la conducción de Claudio Ranieri.

Aquel plantel, integrado por nombres como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N'Golo Kanté, rompió todos los pronósticos y conquistó la Premier League con cuotas mínimas en las apuestas al inicio del certamen.

La consagración es considerada una de las más inesperadas de la historia del deporte moderno.

Silencio y protesta en el estadio

Tras el final del partido, el clima en el King Power Stadium fue de fuerte desilusión entre los hinchas.

También se observaron banderas críticas hacia el grupo inversor propietario de la institución, en reclamo por la situación deportiva actual.