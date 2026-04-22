Fiestas VIP, drogas y fútbol: el caso que sacude a Italia y a la Serie A

Una investigación judicial abierta en Italia generó fuerte repercusión en el fútbol europeo tras revelar una presunta trama de fiestas privadas, servicios de lujo y consumo de sustancias que habría tenido entre sus clientes a futbolistas vinculados con la Serie A. La causa se desarrolla en Milán y tomó notoriedad pública luego de una publicación de La Gazzetta dello Sport.

El expediente apunta principalmente a quienes habrían organizado y facilitado estos encuentros, más que a las personas mencionadas en comunicaciones o registros. Hasta el momento, las autoridades no informaron imputaciones contra jugadores profesionales.

Cómo operaba la presunta red

Según la información difundida, la estructura funcionaba bajo la apariencia de servicios premium y organización de eventos exclusivos para clientes de alto poder adquisitivo.

Entre las propuestas ofrecidas figuraban alojamiento de lujo, gastronomía de primer nivel y encuentros íntimos coordinados de manera privada.

Las pesquisas detectaron además que parte de los contactos se gestionaban mediante redes sociales, especialmente a través de una cuenta de Instagram.

Serie A de Italia.

Qué encontró la investigación

Siempre de acuerdo con los datos que trascendieron, los investigadores también hallaron referencias al uso de sustancias recreativas, entre ellas el denominado “gas de la risa”.

Ese elemento amplió el alcance de la causa y sumó nuevas líneas de análisis dentro del proceso judicial en Italia.

La investigación continúa bajo reserva y con revisión de comunicaciones, movimientos y posibles conexiones comerciales.

Los nombres mencionados

En la documentación difundida aparecen futbolistas que habrían recurrido a esos servicios, aunque sin acusaciones penales formales hasta el momento.

Entre ellos fueron señalados Samuele Ricci, Alessandro Buongiorno, Matteo Cancellieri, Luca Pellegrini, Victor Osimhen, Dean Huijsen y Daniel Maldini.

La aparición de esos nombres generó amplia repercusión mediática en Italia y en otros países europeos.

El caso sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.