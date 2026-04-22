Faltan 50 días para que empiece el Mundial de fútbol que se disputará en tres países 

El Mundial de fútbol 2026 entró en su etapa decisiva de espera, ya que faltan exactamente 50 días para el inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La competencia comenzará el 11 de junio y marcará un hecho inédito por la cantidad de equipos participantes y la magnitud de su organización.

La próxima edición será la primera con 48 selecciones, lo que implicará un formato renovado y una mayor cantidad de partidos. Este cambio fue impulsado por la FIFA con el objetivo de ampliar la participación y darle mayor representatividad a distintas confederaciones.

En ese marco, las selecciones nacionales avanzan con sus preparaciones, mientras que los cuerpos técnicos comienzan a definir listas preliminares y estrategias. En paralelo, los hinchas ya organizan viajes, adquieren entradas y siguen de cerca cada novedad vinculada al certamen.

Expectativa mundial en crecimiento

A medida que se acerca la fecha de inicio, el interés crece tanto en el ámbito deportivo como en el económico y turístico. Las ciudades sede se preparan para recibir a millones de visitantes, en lo que se prevé será uno de los eventos más convocantes de los últimos años.

Además, esta edición tendrá particular relevancia para América, ya que será la segunda vez en la historia que México albergará partidos inaugurales, mientras que Estados Unidos volverá a ser sede tras el torneo de 1994. Canadá, en tanto, hará su debut como organizador.

Un torneo con cambios históricos

El nuevo formato incluirá una fase de grupos ampliada y más instancias eliminatorias, lo que extenderá la duración del campeonato. Esto también generará mayores oportunidades para selecciones que tradicionalmente no accedían a la competencia.

Será la primera edición que contará con 48 selecciones, número significativamente mayor a las 32 que disputaron el evento hasta Qatar 2022.

En total se disputarán 104 partidos hasta definir al campeón del mundo, esto es un aumento de 40 duelos más de los acostumbrados.

Los 48 selecciones que clasifiquen a la justa estarán divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno, en los que clasificarán los primeros dos a los Dieciseisavos de final y a partir de ahí hasta la gran Final.

¿Dónde es el partido inaugural del Mundial 2026?

La CDMX servirá como sede para el Mundial 2026, ya que el Azteca albergará el duelo que cortará el listón de la justa.

El estadio Azteca de México

La Selección mexicana debutará en la justa el 11 de junio, fecha que arrancará el certamen en el Coloso de Santa Úrsula, el cual se convertirá en el primer recinto en la historia en albergar tres Copas del Mundo, después de las de 1970 y 1986.

¿Dónde se jugará la Final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de 2026 conocerá a su campeón el 19 de julio de 2026, fecha que se disputará la definición del torneo. Tendrá como sede New York-New Jersey Stadium, en New Jersey; casa de los Giants y los Jets, equipos de la NFL; sin embargo, ya tiene experiencia en justa de futbol, ya que fue sede de la Final de la Copa América Centenario en el 2016, en la que Chile derrotó a Argentina en la tanda de penales.

El estadio cuenta con una capacidad de 82.500 personas y lo inauguraron el 7 de mayo de 2010.

Actualmente lleva por nombre el MetLiFe Stadium; no obstante, ha sido nombrado como New-York, New Jersey Stadium debido a que los estatutos de FIFA prohíben utilizar nombres comerciales.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México, y cuáles en Estados Unidos y Canadá?

Si bien la Copa del Mundo será en tres países diferentes, la realidad es que Estados Unidos lleva mano en la distribución de los duelos.

México albergará un total de 13 partidos, incluido el inaugural en el Estadio Azteca. Mismo número recibirá Canadá en el certamen, mientras que en suelo estadounidense se llevarán a cabo 78 partidos.

El Coloso de Santa Úrsula tendrá cinco juegos, tres en la Fase de Grupos y dos más en la de eliminación directa. Esta misma distribución se repetirá en Monterrey, mientras que Guadalajara únicamente tres cuatro juegos en la Fase de Grupos.

Argentina es el último campeón del Mundial

¿Cuáles son las sedes y estadios de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026?

Serán 16 estadios los que servirán como escenario para las acciones, los cuales están distribuidos en un total de 16 ciudades participantes.

En México serán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; en Canadá se jugará en Toronto y Vancouver, mientras que en Estados Unidos se disputarán partidos en Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, San Francisco.