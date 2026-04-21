Cómo tramitar la visa exprés que habilitó Estados Unidos para asistir al Mundial 2026

La FIFA PASS se presenta como una visa exprés para el Mundial 2026, facilitando el acceso de hinchas argentinos a Estados Unidos con turnos prioritarios.
La FIFA PASS, la nueva visa exprés para el Mundial 2026, ya comenzó a generar gran interés entre los hinchas argentinos que planean viajar a Estados Unidos para alentar a la selección. Esta iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado en conjunto con la FIFA, busca agilizar los tiempos de gestión del visado para quienes ya cuentan con entradas confirmadas para los partidos.
En un contexto donde obtener una visa puede demorar varios meses, este sistema aparece como una alternativa clave para miles de fanáticos. Sin embargo, es importante aclarar que la FIFA PASS no garantiza la aprobación automática, sino que permite acceder a turnos prioritarios para la entrevista consular.
El beneficio está dirigido exclusivamente a quienes hayan adquirido sus tickets a través de los canales oficiales de la FIFA, requisito indispensable para poder acceder a este mecanismo especial.
Cómo funciona la visa exprés para el Mundial 2026
El sistema FIFA PASS actúa como un acelerador del trámite tradicional de visa. Para poder solicitar este beneficio, el interesado debe haber completado previamente el formulario DS-160, creado su perfil en el sistema de turnos y abonado el arancel correspondiente.
Una vez asignada una cita, aunque sea en una fecha lejana, los solicitantes podrán reprogramarla a través del sistema prioritario si cuentan con entradas confirmadas. La FIFA enviará instrucciones específicas para vincular la compra de boletos con la solicitud de visa.
Es fundamental que, en caso de haber recibido entradas mediante transferencia, estas sean aceptadas formalmente en el portal oficial antes de iniciar el proceso de adelanto del turno, indicó Iprofesional.
Requisitos y recomendaciones para los solicitantes
En Argentina, el trámite mantiene sus dos instancias presenciales: la primera en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), donde se registran datos biométricos, y la segunda en la Embajada de Estados Unidos, donde se realiza la entrevista consular.
Las autoridades recomiendan iniciar el proceso lo antes posible, ya que la disponibilidad de citas prioritarias será limitada y la demanda aumentará a medida que se acerque el Mundial 2026.
Además, durante la entrevista, se evaluarán aspectos habituales como la situación laboral, los vínculos con el país y la capacidad económica del solicitante. Por eso, se aconseja presentar toda la documentación respaldatoria junto con la confirmación de las entradas.