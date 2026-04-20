Tragedia en el Rally: “Hubo una suma de improvisaciones, no había cinta roja y no hubo advertencia al público”

Tragedia en el Rally. El trágico accidente ocurrido en el Rally Sudamericano en Traslasierra, que se cobró la vida de un joven de 25 años, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, el reconocido promotor automovilístico David Eli lanzó duras críticas hacia la organización del evento y aseguró que la tragedia “se podría haber evitado”.

Eli fue contundente al analizar lo sucedido: “Este evento fue todo improvisación, desde el organizador, que nunca organizó un evento”.

El especialista apuntó a una cadena de errores en distintos niveles de la estructura del rally. “Si uno repasa el reglamento, el director de carrera es un total desconocido. El responsable de seguridad es la primera vez que ejerce esta función”, sostuvo.

También cuestionó la experiencia del delegado de seguridad designado: “Tiene trayectoria en rally raid, pero en Arabia Saudita, donde hay mucha menos gente que acá”, dijo a ElDoce.

"Suma de improvisaciones"

En ese sentido, remarcó: “Hubo una suma de improvisaciones: no había cinta roja, no hubo advertencia al público y la radio no cumplió su función de seguridad. Fue todo improvisación”.

Eli puso el foco en la ubicación de los espectadores y en la falta de medidas preventivas: “No se designaron zonas de seguridad, que son los únicos lugares donde la organización garantiza que la gente está protegida. No hubo ni cinta ni zonas delimitadas”.

Además, consideró que el accidente podría haberse evitado si se tomaban decisiones a tiempo: “Es un tramo que se repite dos veces. Tendrían que haber parado la primera pasada y avisado que si no se corrían, se suspendía la segunda. La gente bien ubicada corrige a la mal ubicada, pero eso te lo da la experiencia”, agregó.

Impacto en el futuro del rally

El promotor también advirtió sobre las consecuencias que puede tener este hecho a nivel internacional: “Este evento se malvendió, no clasificaba para nada. Cuando haya que evaluar un Mundial, la FIA va a poner cuatro ojos en alerta. Esto le hizo mucho daño al futuro del rally”.

Finalmente, subrayó la gravedad del hecho en términos históricos: “En 39 años de rally en Argentina había un solo antecedente de un espectador herido, pero nada que ver con esto”.

Mientras tanto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ya inició una investigación para determinar responsabilidades en el trágico accidente que ocurrió en el paraje Giulio Cesare, cerca de Mina Clavero.