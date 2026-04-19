Grave accidente en el Rally Sudamericano: hay tres espectadores heridos, entre ellos un menor

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente en el Rally Sudamericano en Mina Clavero dejó tres heridos, entre ellos un menor, y forzó la suspensión de un tramo en plena etapa final.
Un grave accidente ocurrido durante el Rally Sudamericano obligó este domingo a suspender el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero, Córdoba, cuando la competencia transitaba su etapa decisiva. El episodio se produjo apenas iniciada la jornada, en la bajada hacia la ciudad, y generó momentos de extrema tensión entre los presentes.
El siniestro involucró a un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes perdieron el control del vehículo en plena competencia, informó La Voz del Interior.
Según la información oficial, el auto se despistó y comenzó a dar tumbos, desviándose hacia una zona donde se encontraba público ubicado al costado del camino.
Intervención inmediata y tramo suspendido
Tras el impacto, se activó de inmediato el protocolo de seguridad previsto para este tipo de eventos. Equipos de asistencia médica y personal de la organización acudieron al lugar para atender a los afectados.
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Como medida preventiva, las autoridades decidieron neutralizar el tramo Giulio Cesare, priorizando la atención de la emergencia y la seguridad tanto de los espectadores como de los competidores.
El parte preliminar confirmó al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad y dos adultos, quienes fueron trasladados a un hospital regional para su evaluación.
Hermetismo y comité de crisis
Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado de salud de los heridos, en un contexto de hermetismo habitual en este tipo de situaciones mientras avanzan las evaluaciones médicas.
Desde la organización del Rally Sudamericano se dispuso la conformación de un comité de crisis que involucra a todas las áreas operativas del evento, con el objetivo de coordinar las acciones posteriores y esclarecer lo ocurrido.