Denunció que le robaron el auto, pero descubrieron que lo había vendido y lo detuvieron

REDACCIÓN ELONCE
Una investigación de la Policía en Colón, permitió determinar que la sustracción denunciada nunca ocurrió. El hombre que se presentó como víctima quedó imputado por el presunto delito de falsa denuncia.
Una falsa denuncia en Colón quedó al descubierto, tras una investigación policial que permitió determinar que un supuesto robo de automóvil nunca existió. El hombre que se había presentado como víctima terminó imputado por la Justicia luego de comprobarse que se había desprendido voluntariamente del vehículo meses antes.
El caso se inició en la localidad de Pueblo Liebig, cuando el propietario de un automóvil denunció que había sufrido la sustracción de su rodado. Según su relato, había dejado el vehículo estacionado en la vía pública tras sufrir una avería en uno de los neumáticos y, al regresar, constató que desconocidos se lo habían llevado.
Ante la gravedad del hecho, personal de la Jefatura Departamental Colón, difundió la búsqueda del automóvil a todas las dependencias policiales y puestos camineros de la provincia.
Las inconsistencias que revelaron la maniobra
Mientras se desarrollaban las tareas de localización, los investigadores avanzaron con distintas diligencias para reconstruir lo sucedido. El análisis de los indicios reunidos y las averiguaciones realizadas en la zona comenzaron a revelar contradicciones en la versión aportada por el denunciante.
Según se informó oficialmente, las inconsistencias detectadas en testimonios y elementos recolectados durante la pesquisa llevaron a profundizar la investigación para determinar el verdadero destino del vehículo.
Finalmente, los efectivos lograron establecer que el ilícito denunciado nunca había ocurrido y que la historia relatada por el supuesto damnificado carecía de sustento.
Quedó imputado por falsa denuncia
De acuerdo con los elementos probatorios reunidos por los investigadores, el hombre se había desprendido del automóvil por voluntad propia durante el mes de abril, situación que contradecía completamente la denuncia presentada ante las autoridades.
Con los resultados obtenidos, la Policía puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón todos los detalles del procedimiento y las conclusiones alcanzadas durante la investigación.
La autoridad judicial dispuso la confección de las actuaciones correspondientes y la correcta identificación del involucrado, quien quedó formalmente supeditado a la causa bajo la carátula de presunto delito de falsa denuncia.