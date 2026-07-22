La CGT y las dos CTA marcharon junto a los jubilados con críticas al Gobierno

Como todos los miércoles, reclamaron el aumento de haberes, el "cese de la intervención al PAMI", el derecho a la moratoria previsional y el acceso a los medicamentos gratuitos.
Jubilados marcharon al Congreso este miércoles con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en una nueva manifestación para exigir un aumento de los haberes, la restitución de la moratoria previsional y la devolución de la cobertura del 100% de los medicamentos. También reclamaron el cese de la intervención del PAMI.
La movilización reunió a jubilados, pensionados, sindicatos y organizaciones sociales frente al Congreso Nacional, donde se repiten semanalmente las protestas por la situación del sector pasivo. En esta oportunidad también participaron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, La Cámpora y distintas organizaciones de izquierda.
Sin un escenario para discursos, los dirigentes sindicales dialogaron con la prensa y coincidieron en expresar su respaldo a los reclamos de los jubilados, al tiempo que cuestionaron las políticas del Gobierno nacional en materia previsional y laboral.
Reclamos por jubilaciones, medicamentos y PAMI
Durante la jornada, las organizaciones convocantes insistieron en la necesidad de mejorar los ingresos de los jubilados y pensionados, recuperar la moratoria previsional y restituir la cobertura total de medicamentos para los afiliados al PAMI.
Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados señalaron que la movilización buscó fortalecer la unidad entre trabajadores activos, desocupados y jubilados, además de profundizar las medidas de protesta contra las políticas oficiales.
En un comunicado difundido durante la marcha, sostuvieron que la manifestación pretendió "potenciar la lucha" frente a los recientes informes sobre el gasto destinado a la represión de las protestas, el incremento de las dietas legislativas y las reformas laborales impulsadas por el Gobierno.
Pablo Moyano pidió profundizar la resistencia
Uno de los principales dirigentes presentes fue el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien cuestionó con dureza al Gobierno nacional y respaldó la continuidad de las protestas. "Que sea el principio de la derrota", expresó el dirigente sindical al referirse a la movilización de este miércoles.
Además, volvió a criticar a gobernadores peronistas que acompañaron iniciativas oficiales en el Congreso. "Lo último que nos quedaba era la calle y ojalá éste sea el principio de la resistencia y no sólo una marcha para acompañar a los jubilados", afirmó.
✊ MARCHAMOS CON LAS Y LOS JUBILADOS 📣 Por la dignidad del pueblo trabajador, la memoria de nuestras luchas y un futuro digno#LaSeguridadSocialEsUnDerecho pic.twitter.com/579nQmHb1E— CGT (@cgtoficialra) July 22, 2026
Las CTA y ATE respaldaron la movilización
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, destacó el papel de los jubilados en las protestas y afirmó que representan "el ejemplo de la dignidad" del pueblo argentino. "Esta etapa del plan de lucha viene a nutrirse de su ejemplo y de abrazarlos para que nos guíen en esta tarea de derrotar a este Gobierno", manifestó.
En tanto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que las políticas económicas afectaron especialmente a los adultos mayores y reclamó una recomposición de sus ingresos.
"La protesta de hoy muestra altos niveles de unidad y, con ella, se inicia el semestre de mayor conflictividad de la era Milei", aseguró el dirigente estatal, quien además afirmó que los jubilados necesitan recuperar el poder adquisitivo perdido para "volver a vivir con dignidad".
🤡🇦🇷 HASTA C5N SE RÍE DE LA POCA GENTE EN LA MARCHA DE LA CGT: "¿Es de verdad o es IA? Por fin empiezan a moverse, después quieren lugares en la lista. Durante el Mundial estuvieron solos". @JMilei pic.twitter.com/6q2UeTgeWP— Julian Epherra (@julianepherra8) July 22, 2026
Una protesta que se repite cada semana
La movilización volvió a poner en el centro del debate la situación previsional y reunió nuevamente a sindicatos, organizaciones políticas y movimientos sociales en respaldo de los jubilados.
Los manifestantes insistieron en reclamar una mejora de los haberes, la restitución de beneficios previsionales y cambios en las políticas implementadas por el Gobierno nacional, en una protesta que se desarrolló sin incidentes y que volvió a mostrar el acompañamiento de las principales centrales sindicales del país.