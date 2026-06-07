Patronato busca volver al triunfo ante Agropecuario para acercarse al Reducido

REDACCIÓN ELONCE
El Rojinegro visitará este domingo a Agropecuario de Carlos Casares con la necesidad de sumar de a tres. El equipo de Marcelo Candia llega tras dos fechas sin victorias. Transmite ELONCE Radio y Stream FM 98.7.
Patronato vs Agropecuario será uno de los encuentros destacados de este domingo en la continuidad de la 17ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano visitará desde las 16 al elenco de Carlos Casares en el estadio Ofelia Rosenzuaig, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y transmisión de ELONCE Radio y Stream FM 98.7.
El equipo dirigido por Marcelo Candia afrontará un compromiso clave para sus aspiraciones en la Zona B. Luego de sumar apenas un punto en sus últimas dos presentaciones, el Santo necesita volver a la victoria para acercarse nuevamente a los puestos de Reducido, objetivo central de cara a la segunda parte de la temporada.
La realidad indica que Patronato comenzó la jornada a solo dos puntos de la zona de clasificación al torneo que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. Sin embargo, también quedó a escasa distancia de los puestos comprometidos con el descenso, una situación que refleja la paridad que caracteriza a la categoría.
La necesidad de recuperar regularidad
La irregular campaña del conjunto de barrio Villa Sarmiento estuvo marcada por múltiples inconvenientes físicos y suspensiones que impidieron sostener una formación estable a lo largo del campeonato. Tanto Rubén Forestello en el inicio del certamen como Marcelo Candia posteriormente debieron modificar constantemente el equipo.
La falta de continuidad y algunas bajas sensibles expusieron además la necesidad de reforzar determinadas posiciones. Días atrás, el arquero y capitán Alan Sosa fue contundente al analizar el presente del equipo al señalar que “necesitamos refuerzos” para afrontar con mayores herramientas la segunda rueda.
Pese a las dificultades, Patronato mostró pasajes de buen fútbol durante el torneo y logró mantenerse cerca de los puestos de clasificación. Para continuar en esa pelea deberá recuperar la imagen exhibida en sus mejores actuaciones.
La vuelta de Franco Soldano
Una de las principales novedades para el compromiso de esta tarde será el regreso de Franco Soldano. El experimentado delantero dejó atrás una sobrecarga muscular que le impidió participar del empate frente a Tristán Suárez y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.
Más allá de haber marcado solo un gol en el campeonato, el atacante cordobés se transformó en una pieza clave por su experiencia, sacrificio y capacidad para asociarse con sus compañeros. Su presencia le aporta mayor jerarquía al frente ofensivo rojinegro.
La incógnita principal pasa por conocer quién será su acompañante en ataque. Marcelo Candia mantiene la duda entre Joaquín Barolín y Renzo Reynaga, autor del tanto convertido en la última presentación del conjunto paranaense.
Un rival que atraviesa un momento delicado
En la vereda de enfrente estará Agropecuario, uno de los equipos que llega más necesitado a esta fecha. El conjunto dirigido por Patricio Toranzo atraviesa una campaña irregular y comenzó la jornada muy cerca de los puestos de descenso.
El Sojero acumuló apenas tres puntos en las últimas cuatro fechas y su presente generó fuertes cuestionamientos internos. Incluso, el presidente de la institución, Bernardo Grobocopatel, expresó públicamente su malestar por el rendimiento del equipo.
En ese contexto, Patronato intentará aprovechar las urgencias de su rival para regresar a Paraná con tres puntos fundamentales en la lucha por mantenerse cerca del Reducido.
Probables formaciones
Patronato formaría con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín o Renzo Reynaga y Franco Soldano.
Por su parte, Agropecuario alinearía a Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Matías Molina, Alan Aguirre y Milton Ramos; Rodrigo Castro; Enzo Aguirre, Rodrigo Mosqueira, Valdez Chamorro y Ruiz Díaz; Alejandro Gagliardi.
El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares y será una prueba importante para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona B de la Primera Nacional.