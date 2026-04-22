Mundial 2026: Estados Unidos propone reemplazar a Irán por Italia

El Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras una propuesta que encendió la polémica: Paolo Zampolli, enviado de Donald Trump en Italia, sugirió que la selección de Irán sea reemplazada por Italia en el torneo. La declaración se produce en un contexto de alta tensión geopolítica, con la guerra en Medio Oriente como telón de fondo y crecientes dudas sobre la participación del combinado iraní.

Según reveló el diario Repubblica, Zampolli habría trasladado la idea tanto al propio Donald Trump como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El argumento central del planteo se apoya en la situación política global y en la tradición futbolística de Italia, tetracampeona del mundo, que actualmente atraviesa una crisis deportiva tras quedar fuera del torneo en el repechaje.

El funcionario, en declaraciones al Financial Times, aseguró: “Le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos”. Estas palabras rápidamente generaron repercusión en medios deportivos y políticos.

Mientras tanto, la FIFA mantiene su postura oficial: Irán, clasificado deportivamente, sigue dentro del Mundial 2026 y tiene asegurada su participación.

Tensión política y decisiones deportivas en debate

La controversia surge en un contexto delicado, marcado por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones diplomáticas entre varias potencias. Aunque la organización del torneo ha intentado mantener una posición estrictamente deportiva, las presiones externas han reabierto el debate sobre la separación entre política y fútbol.

Gianni Infantino había declarado recientemente en una conferencia en Washington que “Irán debe venir si quiere representar a su pueblo”, subrayando que la clasificación deportiva es el criterio principal. Sin embargo, las declaraciones de Zampolli reavivan la discusión sobre posibles escenarios extraordinarios.

Foto: Archivo Elonce.

En paralelo, sectores políticos y mediáticos en Europa han reaccionado con sorpresa ante la propuesta, señalando que cualquier modificación de selecciones clasificadas podría sentar un precedente inédito en la historia de la Copa del Mundo.

El impacto en la organización del Mundial 2026

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya es considerado el torneo más grande de la historia por su formato expandido. En este contexto, Irán integra el Grupo G, donde deberá enfrentarse a rivales como Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La logística del torneo contempla la presencia de delegaciones de todo el mundo, incluso aquellas provenientes de países en conflicto político. Por ello, la FIFA ha insistido en que no existen planes formales para modificar la lista de clasificados.

Aun así, la propuesta de Zampolli añade presión mediática y abre interrogantes sobre la seguridad y la diplomacia en el evento, publicó TyC Sports.

Crisis en Italia y reacción internacional

Italia, por su parte, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La eliminación en el repechaje por tercera vez consecutiva provocó la salida de Gennaro Gattuso y una profunda reestructuración en la federación.

En este escenario, la idea de una eventual “invitación” al Mundial 2026 ha sido recibida con escepticismo por especialistas deportivos, quienes recuerdan que las plazas mundialistas se definen estrictamente por clasificación.