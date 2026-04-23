River va por Ángel Correa: el refuerzo top que busca Coudet para julio

En pleno análisis futbolístico tras el Superclásico, la dirigencia de River también empezó a mover fichas pensando en el próximo mercado de pases. Con vistas al segundo semestre, el club inició conversaciones para intentar incorporar a Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

La búsqueda responde a una necesidad detectada puertas adentro: sumar variantes ofensivas y jerarquía para afrontar la segunda parte del calendario. En ese contexto, el atacante que hoy milita en Tigres UANL aparece como una opción concreta.

Según trascendió, las gestiones son encabezadas por el área dirigencial y se desarrollan desde hace varias semanas.

El visto bueno del jugador

Uno de los datos que alimenta el optimismo en Núñez es que Correa habría mostrado predisposición para escuchar la propuesta. Ese punto resulta clave, ya que el futbolista de 31 años mantiene contrato vigente con la institución mexicana hasta 2030.

De todos modos, una eventual transferencia no asoma sencilla. Tigres UANL realizó una fuerte inversión para incorporarlo desde Atlético de Madrid y además el delantero cuenta con un salario elevado, según informó TyC Sports.

Coudet intentará rearmar el plantel de River.

Por eso, en River entienden que cualquier negociación demandará tiempo, ingeniería financiera y acuerdo entre todas las partes.

El pedido de Coudet

La llegada de Eduardo Coudet aceleró la planificación deportiva. El entrenador pretende un plantel más amplio y con mayor competencia interna, especialmente después de observar limitaciones en recambio durante partidos recientes.

En ese escenario, la posible incorporación de Correa encaja en el perfil buscado: experiencia internacional, capacidad para jugar en distintos puestos de ataque y recorrido en la elite europea.

Además del delantero campeón del mundo, también surgieron sondeos por Mauro Arambarri, mediocampista de Getafe CF, que sería un pedido especial del entrenador.