Hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos de 4 y 10 años en comuna santafesina: las hipótesis que se analizan

Un impactante episodio conmociona a la localidad santafesina de General Lagos, donde este lunes fueron hallados muertos un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, en el interior de una vivienda. La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos.

El hallazgo ocurrió durante la mañana y dio origen a un importante operativo policial en la zona. Las primeras informaciones indican que las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de una casa ubicada en esta localidad del departamento Rosario.

Cómo se produjo el hallazgo

Según las primeras actuaciones policiales realizadas por personal de la Subcomisaría 13ª, la intervención comenzó luego de que la madre de los menores manifestara su preocupación porque no lograba comunicarse con su expareja desde el viernes.

Ante la falta de contacto, la mujer solicitó que se verificara el domicilio donde residía el hombre.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales accedieron a la vivienda a través de una propiedad lindera y encontraron sin vida al hombre y a los dos niños.

La investigación en curso

El fiscal Franco Tassini está a cargo de supervisar las tareas investigativas y coordinar las medidas de prueba necesarias para esclarecer el caso.

De acuerdo con información preliminar, en la vivienda fueron hallados elementos que sugieren una posible intervención intencional en las muertes de los menores. Sin embargo, desde la investigación remarcan que todavía no se encuentra determinada la mecánica del hecho.

Las versiones que analizan los investigadores

Fuentes policiales señalaron a Infobae que las primeras medidas realizadas en la escena permitieron establecer que las ventanas y otras aberturas de la vivienda estaban cerradas y había un brasero encendido. La principal hipótesis es que tanto los niños como el hombre murieron por intoxicación con monóxido de carbono.

Las mismas fuentes indicaron que en la vivienda fue hallada una nota presuntamente escrita por Colombo. Su contenido es analizado por los investigadores y podría resultar clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a las muertes.

En las inmediaciones del lugar circularon versiones que señalan que el hombre se encontraba separado de la madre de los niños y que habría existido una restricción de acercamiento hacia la mujer.

También trascendió que, según comentarios de vecinos, el hombre habría manifestado anteriormente intenciones de quitarse la vida.

No obstante, estas circunstancias aún no fueron confirmadas oficialmente por la Fiscalía.