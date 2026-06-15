Cinco departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla por frío extremo este martes, según el reporte meteorológico vigente. La advertencia alcanza a Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El resto del territorio provincial también registrará condiciones frías, aunque sin alcanzar los umbrales establecidos para la emisión de una alerta por temperaturas extremas.

La jornada estará marcada por un ambiente estable y soleado, lo que permitirá una recuperación térmica durante la tarde, cuando los registros podrían alcanzar los 17 grados en gran parte de la región.

Heladas y temperaturas bajo cero

La advertencia llega después de una jornada en la que el frío se hizo sentir con intensidad en distintos puntos de Entre Ríos. Durante este lunes se registraron heladas en varias localidades de la provincia y algunas estaciones meteorológicas reportaron valores que se aproximaron al grado bajo cero, especialmente en zonas rurales y áreas alejadas de los centros urbanos.

Las bajas temperaturas dejaron postales típicas de la época invernal, con campos cubiertos por una fina capa blanca producto de la escarcha generada durante la madrugada.

Las condiciones de estabilidad atmosférica favorecieron además la formación de nieblas y neblinas en sectores puntuales, aunque con rápida disipación a medida que avanzó la mañana.

Qué implica la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico considera que las temperaturas extremas pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos considerados vulnerables.

Entre ellos se encuentran niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes deben extremar los cuidados durante las jornadas más frías.

Los especialistas recomiendan mantener una adecuada calefacción de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a quienes puedan verse más afectados por el descenso térmico.

La zona afectada por el frío.

También aconsejan utilizar ropa de abrigo adecuada, mantenerse hidratados y evitar exposiciones prolongadas al aire libre durante las primeras horas del día.

Se aproxima una ciclogénesis

Más allá del frío que domina el comienzo de la semana, la atención meteorológica comenzará a concentrarse en otro fenómeno que podría tener impacto sobre la región. Los modelos climáticos anticipan la formación de un centro de baja presión profunda en el este del país, un proceso conocido técnicamente como ciclogénesis o formación de un ciclón extratropical.

Foto: Elonce.

Según las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo (ECMWF), Entre Ríos figura entre las provincias que podrían registrar precipitaciones superiores a los valores normales para esta época del año.

Los mapas de anomalías muestran acumulados que superarían en más de 50 milímetros los registros habituales, especialmente entre el miércoles y el fin de semana.

Lluvias, tormentas y nuevo ingreso de aire polar

Los especialistas advierten que este sistema actuará como un importante generador de humedad, favoreciendo lluvias persistentes y tormentas que podrían adquirir intensidad en distintos sectores del Litoral. La situación será monitoreada de cerca debido al potencial impacto sobre la población, la circulación vial y las actividades productivas.

Foto: Archivo Elonce.

Hacia el fin de semana, el sistema comenzará a desplazarse hacia el océano Atlántico, pero dejará como consecuencia un nuevo ingreso de aire frío de origen polar.

De acuerdo con los pronósticos actuales, esa masa de aire avanzará desde la Patagonia hacia el centro y norte del país durante el sábado y el domingo, provocando otro marcado descenso de las temperaturas.

Las previsiones indican que las mañanas volverán a ser muy frías a partir del próximo domingo, consolidando un escenario plenamente invernal en gran parte de Entre Ríos y del centro argentino, incluso antes del inicio oficial de la estación.