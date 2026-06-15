Despidieron al técnico de Túnez tras una goleada en el debut mundialista

La Federación Tunecina de Fútbol despidió a Sabri Lamouchi horas después de la caída por 5 a 1 ante Suecia en el estreno de la Copa del Mundo. Será reemplazado de manera interina por Mondher Kebaier.
La Federación Tunecina de Fútbol tomó una drástica decisión tras el inicio del Mundial 2026 y despidió a Sabri Lamouchi apenas horas después de la goleada sufrida frente a Suecia en el debut de la selección africana.
El entrenador de 54 años dejó su cargo luego de la derrota por 5 a 1 en Monterrey, en uno de los primeros encuentros de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La medida convirtió a Lamouchi en el primer director técnico cesanteado durante el torneo, incluso antes de que se completara la primera fecha de la fase de grupos.
Una salida que se venía gestando
La decisión no respondió únicamente al resultado ante Suecia. La dirigencia tunecina ya observaba con preocupación el rendimiento del equipo durante la preparación para el Mundial.
Antes del estreno, Túnez había sufrido una contundente derrota por 5 a 0 frente a Bélgica en un amistoso internacional, resultado que debilitó aún más la continuidad del entrenador.
En un comunicado oficial, la Federación confirmó que “se ha firmado oficialmente el acuerdo para el despido y la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi”.
El técnico había asumido en enero de este año en reemplazo de Sami Trabelsi y dirigió apenas cinco encuentros, con un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.
Quién dirigirá a Túnez
Tras la salida de Lamouchi, la conducción del seleccionado quedó en manos de Mondher Kebaier, quien asumirá de manera interina durante el resto de la participación tunecina en el Mundial.
Además, las autoridades avanzan en la incorporación de Anis Boujlaban, actual entrenador de la selección olímpica, para reforzar el cuerpo técnico.
La caída ante Suecia dejó a Túnez en el último lugar del Grupo F con una diferencia de gol de -4, mientras que los suecos lideran la zona con tres puntos.
Japón y Países Bajos completan el grupo tras haber igualado en la primera jornada.
La goleada que precipitó el cambio
El encuentro disputado en Monterrey mostró una amplia superioridad del conjunto europeo dirigido por Graham Potter.
Suecia abrió el marcador a los siete minutos por intermedio de Yasin Ayari, quien también anotó el quinto tanto en tiempo de descuento.
Alexander Isak amplió la ventaja a los 30 minutos, Omar Rekik descontó para Túnez a los 43, mientras que Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg completaron la goleada en el segundo tiempo.
Los errores defensivos y la falta de respuestas futbolísticas terminaron por convencer a los dirigentes de acelerar la salida del entrenador.
Del optimismo a la salida
Horas antes del partido, Lamouchi había manifestado confianza en las posibilidades de su equipo pese a las dificultades mostradas en los amistosos previos.
"Me siento orgulloso de ser el entrenador de Túnez. Confío en mis jugadores y soy responsable de los riesgos que tomo", había señalado en conferencia de prensa.
También había remarcado que el equipo había progresado en poco tiempo y que estaba preparado para competir ante rivales de primer nivel.
Sin embargo, la dura derrota modificó por completo el escenario y precipitó una de las decisiones más rápidas que se recuerden en una Copa del Mundo.
Lo que viene para Túnez
Con nuevo entrenador, el seleccionado africano buscará recuperarse en las próximas jornadas para mantener sus posibilidades de clasificación.
El próximo compromiso será frente a Japón, mientras que posteriormente cerrará la fase de grupos ante Países Bajos.
La misión será compleja, ya que necesita sumar puntos y mejorar considerablemente su rendimiento para revertir el complicado panorama que dejó el estreno mundialista.