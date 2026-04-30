Con uno más, River le ganó en Brasil a Bragantino por la Copa Sudamericana

Con un tanto de Lucas Martínez Quarta, River le ganó 1-0 a RB Bragantino por la tercera fecha de la fase de grupos y lidera su zona.
River consiguió un meritorio triunfo por 1-0 sobre RB Bragantino en Brasil en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugó en la noche del jueves.
El único gol del encuentro lo marcó Lucas Martínez Quarta en tiempo de descuento.
Seguí las incidencias del partido
93 minutos: !GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Martínez Quarta convierte de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva.
¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y9kxVccPOo— SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026
90 minutos: se juegan 8 minutos más
89 minutos: doble cambio en River Plate
Ingresan los juveniles Agustín Ruberto y Lucas Silva por Maximiliano Salas y Aníbal Moreno.
85 minutos: Lautaro Rivero enganchó y probó de media distancia
El defensor se animó a pasar al ataque y tras enganchar para su pierna inhábil, remató muy desviado.
84 minutos: Beltrán se queda con un buen cabezazo
RB Bragantino tuvo una acción de pelota parada y tras un centro profundo, Gustavo Marques ganó en lo alto, pero se encontró con un muy atento arquero de River Plate.
82 minutos: cambio en River Plate
Ingresa Joaquín Freitas por Tomás Galván.
76 minutos: Cleiton tuvo una atajada brillante
Tras una excelente jugada colectiva de River Plate, con varios toques de primera, el mediocampista millonario le pegó desde afuera del área y provocó una gran reacción del arquero de RB Bragantino.
71 minutos: Aníbal Moreno remató desde lejos
Luego de varios minutos de dominio de la pelota, River Plate buscó con un disparo a distancia, que salió muy desviado.
58 minutos: expulsado Alix Vinicius por doble amonestación
Galoppo picó en velocidad y se disponía a definir, pero fue justo derribado por el defensor de RB Bragantino, que ya tenía amarilla y se ganó la roja.
57 minutos: Colidio probó con un remate desde la medialuna
Kendry Páez se hizo cargo de la jugada personal y tras un doble enganche, Facundo tomó la pelota y disparó a las manos del arquero.
52 minutos: Beltrán le atajó el penal a Sasha
El arquero de River Plate contiene abajo y en el rebote se pierde un gol increíble RB Bragantino.
46 minutos: penal para RB Bragantino
Martínez Quarta comete un error insólito luego del bote a tierra y le comete infracción a Pita, tras querer gambetearlo y que el paraguayo le ganara la posición.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ingresan Kendry Páez y Giuliano Galoppo por Ian Subiabre y Juan Cruz Meza.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 minutos: ¡Otra atajada de Beltrán!
Lucas Barbosa realizó una notable jugada individual que finalizó con un remate desde la frontal del área que el arquero de River despejó por arriba del travesaño.
41 minutos: avisó Bragantino
Isidro Pitta ganó de cabeza en el segundo palo y su remate pasó cerca del poste contrario.
40 minutos: quinto amonestado en el primer tiempo y segundo en River
Juan Cruz Meza le fue fuerte a José Herrera y recibió tarjeta amarilla.
35 minutos: nuevo amonestado en Bragantino
Alix Vinicius le cometió una fuerte infracción a Facundo Colidio.
34 minutos: primera modificación en Bragantino
Matheus Fernandes se tuvo que retirar por una molestia física y en su lugar ingresó Gustavo Neves.
31 minutos: breve cambio de panorama en el partido
Bragantino lleva un lapso del encuentro en el que domina la posesión de la pelota y es River en el que espera en su campo. La fricción predomina en el terreno de juego.
28 minutos: buena llegada de Bragantino
En la primera asociación de pases del cuadro local, Lucas Barbosa ganó de cabeza en el área de River y Santiago Beltrán respondió con firmeza.
26 minutos: probó Meza desde afuera del área
El volante juvenil le pegó de volea desde la frontal, pero su remate se fue por encima del travesaño.
22 minutos: pausa de rehidratación
River logró controlar la pelota en los primeros minutos y controlar el juego. Sin embargo, Bragantino emparejó el desarrollo a partir de una fuerte marca sobre los atacantes argentinos. Ambos equipos contaron con una importante situación de peligro.
21 minutos: primer amonestado en River
Ian Subiabre recibió la tarjeta amarilla por ponerle la mano en la cara a Lucas Barbosa.
18 minutos: ¡River tuvo el primero!
Maxi Salas conectó un sublime cabezazo y el arquero Cleiton voló para mantener el encuentro sin goles.
17 minutos: otro amonestado en Bragantino
El equipo brasileño corta constantemente con faltas. Eduardo Sasha le cometió una dura infracción a Facundo Colidio y recibió la tarjeta amarilla.
12 minutos: Bragantino busca la fricción en la mitad de la cancha
El elenco brasileño va con la pierna fuerte en cada disputa ante un River que maneja la pelota.
9 minutos: primer amonestado en Bragantino
Matheus Fernandes levantó la pierna de manera peligrosa y le pegó a Juan Cruz Meza.
6 minutos: River reaccionó con dos llegadas
El arquero Cleiton atajó un disparo de Marcos Acuña de media distancia. La siguiente jugada lo tuvo a Maximiliano Salas rematando desde la frontal del área.
4 minutos: ¡Tapadón de Beltrán!
A pesar de que River salió con una postura dominante y manejaba la pelota ante un Bragantino que esperaba en su campo, Lautaro Rivero perdió la pelota al resbalarse. Isidro Pitta remató desde la frontal del área y el arquero salvó el arco Millonario.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Bragantino y River Plate se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El colombiano Wilmar Roldán es el árbitro principal.
Formaciones confirmadas
RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique y Alix Vinícius; Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes, y Lucas Barbosa; José María Herrera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Aníbal Moreno e Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.