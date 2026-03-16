La actividad tuvo lugar en el salón de la Cooperativa de Agua Potable y contó con la participación de autoridades, integrantes del certamen y público de la comunidad. La EDER es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
La Editorial de Entre Ríos presentó el libro Letras Libres en Seguí, en el salón de la Cooperativa de Agua Potable y contó con la participación de autoridades, integrantes del certamen y público de la comunidad.
Durante el encuentro se compartió la lectura de poemas y fragmentos de cuentos por parte de participantes del concurso cuyas producciones fueron distinguidas e incluidas en el volumen. De este modo, la presentación permitió escuchar algunos de los textos que integran la antología, resultado de las ediciones 2023 y 2024 del certamen literario provincial organizado por el Instituto Padre Enrique Laumann.
La actividad contó también con la presencia del jurado del concurso, integrado por María Inés Laboranti, Milva Avacca, Beatriz Rodríguez y Alejandro Cabrol, quienes acompañaron la presentación del libro y el reconocimiento a las producciones seleccionadas.
En primer término tomó la palabra el director de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola, quien destacó "el valor de incorporar esta experiencia colectiva de escritura al catálogo de la editorial provincial y de contribuir a la circulación de producciones surgidas en el marco de iniciativas educativas y culturales de la provincia".
Posteriormente brindó unas palabras el intendente de Seguí, Edgardo Müller, quien celebró la realización de la actividad en la ciudad y "el trabajo conjunto entre instituciones culturales y educativas para fortalecer espacios de participación en torno a la literatura".
El certamen Letras Libres se ha consolidado como un espacio de participación que convoca a personas de distintos puntos de la provincia en torno a la escritura. La antología publicada por la Editorial de Entre Ríos reúne las producciones distinguidas en las ediciones 2023 y 2024 y pone en circulación una selección representativa de los textos surgidos en el marco del concurso.
El libro Letras Libres puede adquirirse en la sede de la Editorial de Entre Ríos, ubicada en calle 25 de Julio 39, de Paraná, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20hs.