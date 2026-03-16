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Infraestructura escolar: se ejecutan obras en escuela secundaria de Gualeguay

Se ejecutan trabajos en la Escuela Secundaria Nº 5 José González Grey, ubicada en el tercer distrito Jacinta, departamento Gualeguay, con una inversión provincial de 26 millones de pesos.

16 de Marzo de 2026
Obras de infraestructura escolar
Obras de infraestructura escolar Foto: Gobierno de Entre Ríos

Se ejecutan trabajos en la Escuela Secundaria Nº 5 José González Grey, ubicada en el tercer distrito Jacinta, departamento Gualeguay, con una inversión provincial de 26 millones de pesos.

El gobierno de Entre Ríos avanza con la planificación de obras para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio, con intervenciones que apuntan a garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. En este marco, se ejecutan trabajos en la Escuela Secundaria Nº 5 José González Grey, ubicada en el tercer distrito Jacinta, departamento Gualeguay, con una inversión provincial de 26 millones de pesos.

 

La obra responde a la necesidad concreta de solucionar deterioros ocasionados por movimientos de suelo y hundimientos que afectaron cubiertas y han generado filtraciones y otros daños en las instalaciones. El establecimiento comparte edificio con la Escuela Primaria Nº 56 Esteban De Lucca y comprende un espacio estratégico para la comunidad educativa rural, donde diariamente asisten más de 90 estudiantes.

 

Los trabajos son ejecutados a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y comprende la impermeabilización del edificio, la construcción de un nuevo techo sobre el sector de cocina y la galería que conecta con el comedor, así como la restauración de canaletas, cenefas y mamposterías dañadas por la humedad.

Obras de infraestructura escolar (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
Obras de infraestructura escolar (foto Gobierno de Entre Ríos)

Al respecto, el ministro Hernán Jacob, destacó que "en esta escuela rural asisten diariamente muchos gurises y docentes que necesitan espacios seguros y sobre todo en buenas condiciones para enseñar y aprender. Con esta inversión provincial se está dando una respuesta concreta a los problemas edilicios que presentaba el establecimiento y garantizando mejores condiciones para las actividades diarias."

 

Además, en la obra se intervienen las instalaciones pluviales y eléctricas, junto con la reparación de revoques, cubiertas y grietas, mejorando sustancialmente las condiciones de seguridad y habitabilidad. Al respecto, la obra está a cargo de la firma Rodolfo Alberto Caminos.

Temas:

infraestructura escolar obras de infraestructura Gobierno de Entre Ríos
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