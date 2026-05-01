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Se realizó una peña obrera en la Feria de Salta y Nogoyá: “Está excelente el día”

La peña obrera reunió a vecinos y turistas en la feria de Salta y Nogoyá, con gastronomía típica, música en vivo y un clima ideal para disfrutar.

1 de Mayo de 2026
Feria de Salta y Nogoyá.
Feria de Salta y Nogoyá. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La peña obrera reunió a vecinos y turistas en la feria de Salta y Nogoyá, con gastronomía típica, música en vivo y un clima ideal para disfrutar.

La peña obrera se convirtió en uno de los principales atractivos del feriado en la ciudad de Paraná, con una gran convocatoria en la tradicional feria ubicada en la intersección de Salta y Nogoyá. Desde las primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes se acercaron para disfrutar de una jornada que combinó gastronomía, música y encuentro social.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El buen clima fue un aliado clave para el desarrollo del evento. “Por suerte viene todo bien, está excelente el día e hicimos más de 500 porciones de locro”, señaló uno de los vendedores, quien además destacó que se superaron las cifras de ventas del año pasado. Según comentó, hubo más de 200 reservas anticipadas, lo que evidencia el crecimiento sostenido de la propuesta.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El locro, plato emblemático de estas celebraciones, fue el gran protagonista de la jornada. Sin embargo, la oferta gastronómica se amplió con múltiples opciones que lograron captar la atención del público.

 

Sabores tradicionales y música en vivo

 

Entre las alternativas dulces, los feriantes ofrecieron pastafrolas, pastelitos y pañuelitos, siendo estos últimos —especialmente los de batata— los más elegidos por los asistentes. La combinación de sabores tradicionales y precios accesibles contribuyó al éxito del evento.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La música también tuvo un rol central en la peña. Con la presentación del Grupo Trinchera, el ambiente se llenó de ritmo y alegría, invitando a los presentes a bailar y compartir. La propuesta cultural fortaleció el carácter festivo del encuentro.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

A lo largo de la jornada, se pudo ver a familias enteras disfrutando del espacio, así como grupos de amigos que eligieron la feria como punto de reunión.

 

Encuentro social y tradición

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Somos familia y amigos, venimos al cumpleaños de mi ahijada. Venimos a celebrar y aprovechar el fin de semana. Vamos a comer locro”, comentaron turistas provenientes de Buenos Aires, quienes destacaron el ambiente cálido y festivo.

 

Otra de las asistentes resumió el espíritu del evento: “Estamos entre familias y amigos. Venimos a comer locro y un vinito que no puede faltar”. Estas postales reflejan el valor de la peña obrera como espacio de encuentro y celebración.

 

Día del Trabajador en Paraná: Feria gastronómica en Salta y Nogoyá

Temas:

Feria de Salta y Nogoyá Peña obrera
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