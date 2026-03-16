Sergio “Chiquito” Romero anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años

El fútbol argentino despide a uno de sus arqueros más representativos de las últimas décadas. A los 39 años, Sergio Romero decidió poner fin a su carrera profesional tras un extenso recorrido que lo tuvo como protagonista tanto en la Selección Argentina como en el fútbol europeo y local.

La decisión llega luego de un último tramo de carrera marcado por dificultades físicas y un cierre de ciclo en el fútbol argentino. El arquero quedó libre tras su paso por Argentinos Juniors, donde disputó su último partido en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Según trascendió, el exguardameta evaluó distintas posibilidades para continuar su carrera, aunque finalmente optó por no aceptar propuestas que implicaran alejarse de Buenos Aires. En ese contexto, Sergio Romero resolvió priorizar la cercanía con su familia y dar por finalizada su etapa como futbolista profesional.

El arquero con más partidos en la Selección

El nombre de Sergio Romero quedó ligado a una etapa importante de la Selección Argentina. Con 96 presencias, se convirtió en el arquero con más partidos en la historia del seleccionado nacional.

Su figura tuvo momentos destacados a lo largo de una década defendiendo el arco argentino. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014, cuando atajó dos penales en la semifinal ante Países Bajos y permitió que el equipo dirigido por Alejandro Sabella accediera a la final del torneo.

Romero es el arquero con más presencia en la Selección.

Romero también formó parte del plantel que disputó las finales de la Copa del Mundo de 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016, consolidándose como uno de los referentes de aquella generación.

Trayectoria internacional y etapa final

A nivel de clubes, Sergio Romero desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol europeo. Su paso por el AZ Alkmaar de Países Bajos y posteriormente por el Manchester United le permitió consolidarse en el plano internacional.

En el fútbol argentino también tuvo un cierre significativo. Durante su etapa en Boca Juniors fue protagonista en la Copa Libertadores 2023, torneo en el que se destacó en varias definiciones por penales durante el camino del equipo hacia la final.

Tras más de dos décadas de trayectoria profesional, el arquero decidió cerrar su carrera deportiva. De acuerdo con su entorno, el próximo desafío de Sergio Romero estaría vinculado al rol de director técnico, una etapa que comenzaría a proyectar luego de su retiro de la actividad profesional.