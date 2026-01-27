River oficializó la ampliación del Monumental y lo proyecta entre los más grandes del mundo

River Plate oficializó la ampliación del Monumental, una obra histórica que elevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y que incluye el techado total de las tribunas, con el objetivo de posicionarlo entre los escenarios deportivos más importantes del planeta.
River Plate dio un nuevo paso clave en su ambicioso plan de infraestructura al oficializar la ampliación del Monumental, una obra que volverá a transformar por completo el estadio Antonio Vespucio Liberti. El proyecto contempla el aumento de la capacidad a 101.000 espectadores y el techado integral de las tribunas, consolidando al recinto como uno de los más imponentes a nivel internacional.
El anuncio fue realizado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien brindó precisiones sobre el alcance de la remodelación y el impacto que tendrá tanto en la experiencia del hincha como en el posicionamiento global de la institución. La obra representa uno de los ejes centrales de su gestión y retoma el camino de modernización iniciado en los últimos años.
Según se informó, los trabajos comenzarán en mayo, aprovechando el parate de casi un mes y medio que se producirá por la disputa del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Durante ese período se ejecutará la mayor parte de la obra, con el objetivo de no interrumpir la localía ni impedir la asistencia del público.
Una obra estratégica sin perder la localía
La planificación contempla que el estadio continúe operativo mientras se desarrollan los trabajos, un aspecto clave para el club tanto en lo deportivo como en lo económico. Desde la dirigencia remarcan que la previsión y la organización permitirán avanzar con la ampliación sin resignar el acompañamiento masivo de los hinchas.
En una entrevista con El País, Di Carlo remarcó la magnitud del proyecto y el impacto que tendrá a nivel mundial. “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”, aseguró el presidente, dejando en claro la dimensión de la apuesta institucional.
El dirigente también destacó que la obra no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sostenida de crecimiento. “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, añadió, subrayando el modelo de gestión que impulsa la actual conducción.
El Monumental como símbolo de crecimiento institucional
La ampliación del Monumental se suma a una serie de reformas que ya posicionaron al estadio como el de mayor capacidad de Sudamérica. Con el nuevo proyecto, River busca dar un salto definitivo y competir en infraestructura con los principales escenarios del fútbol europeo y norteamericano.
El techado total de las tribunas es uno de los aspectos más esperados por los hinchas, ya que mejorará la comodidad, la acústica y la experiencia general en cada partido. Además, permitirá ampliar el uso del estadio para eventos deportivos y culturales de gran escala.
Desde el club entienden que el Monumental no solo es la casa de River, sino también una marca global. La obra apunta a reforzar ese concepto, potenciando ingresos, atrayendo competencias internacionales y consolidando al estadio como un ícono del fútbol mundial.