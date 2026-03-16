Un joven resultó gravemente herido tras un choque en Gualeguaychú

Un joven resultó gravemente herido como consecuencia de un accidente de tránsito registrado alrededor de las 6.30 de este lunes en la intersección de calles Perón y Andrade, en Gualeguaychú.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Citroën Berlingo, conducida por un hombre de 55 años que circulaba por calle Andrade, y una motocicleta Zanella ZB, sin dominio colocado, al mando de por un joven de 21 años que transitaba por calle Perón.

A raíz del impacto, la motocicleta colisionó contra la puerta del acompañante del utilitario. Como consecuencia del hecho, el conductor del rodado menor, fue trasladado al Hospital Centenario, donde luego de ser examinado por el personal de Salud, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, debido a presentar inflamación pulmonar.

Asimismo, se procedió al secuestro de la motocicleta, la cual carecía de la documentación correspondiente, dado que no se encuentra inscripta en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes a fin de establecer la mecánica del siniestro.

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