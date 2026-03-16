Un incendio destruyó un auto en un camino vecinal cerca de Ceibas

Un incendio vehicular movilizó este domingo a los Bomberos Voluntarios de Ceibas luego de que un automóvil se prendiera fuego en un camino vecinal ubicado a pocos kilómetros de la localidad. El siniestro ocurrió en un tramo que conecta Ceibas con el paraje Esquina, aproximadamente a cuatro kilómetros del cuartel de bomberos.

El hecho fue reportado alrededor de las 13:38, momento en que se dio aviso al cuartel. De inmediato se dispuso el envío de dos unidades de emergencia para intervenir en el lugar del incendio.

Al arribar, la dotación se encontró con un vehículo Citroën Picasso que presentaba fuego generalizado. Ante esa situación, los bomberos iniciaron las tareas para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otros sectores.

Cómo se originó el fuego

Según el relato del conductor, un hombre de 28 años domiciliado en Ceibas, el fuego comenzó en la zona del torpedo del automóvil mientras se desplazaba por el camino vecinal. Ante la aparición de las llamas, el conductor detuvo el vehículo y descendió junto a su familia.

En ese momento intentó buscar el matafuego del automóvil para controlar el incendio. Sin embargo, al volver a abrir una de las puertas del vehículo se produjo una explosión que generó una fuerte llamarada.

Incendio de auto en Ceibas. Foto: Bomberos de Ceibas.

Como consecuencia de esa situación, el conductor sufrió quemaduras en los miembros inferiores. Sus familiares lo trasladaron rápidamente en otro vehículo hasta el hospital de Ceibas para recibir atención médica.

El vehículo quedó destruido

Los bomberos trabajaron en el lugar con dos unidades y realizaron tareas de extinción y enfriamiento del rodado. Las llamas consumieron por completo el automóvil y también alcanzaron los pastizales de la banquina cercana.

Tras controlar el incendio, los efectivos finalizaron las tareas alrededor de las 14:24. Según se informó, el conductor regresaba desde la zona del paraje Esquina hacia su domicilio en Ceibas cuando ocurrió el hecho.

El siniestro dejó como saldo daños totales en el vehículo y un herido leve, mientras que la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara en la zona.