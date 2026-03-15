Una mujer prendió fuego su moto porque su ex pareja se negó a devolvérsela

Una motocicleta fue incendiada en la vía pública y el hecho generó una intervención policial y de bomberos. Una mujer fue localizada por la Policía y manifestó haber iniciado el fuego luego de que su expareja se negara a devolverle el rodado.
El incendio intencional de una motocicleta en Villaguay es investigado por la Policía tras un episodio ocurrido durante la tarde del sábado en la intersección de las calles Perón y Saavedra, luego de que vecinos alertaran sobre un motovehículo que estaba siendo consumido por las llamas.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta marca Motomel modelo Blitz, que se encontraba en poder de un hombre mayor de edad.
Según los primeros datos recabados por los uniformados, un testigo indicó que habría observado a una mujer iniciar el fuego de manera intencional y, tras provocar el incendio, la sospechosa se retiró del lugar hacia el barrio Pompeya.
Minutos después, los efectivos lograron ubicar a la mujer en un domicilio de la ciudad y, al ser entrevistada, brindó su versión de lo ocurrido. Según manifestó, ella era la titular del motovehículo y explicó que había prestado el rodado a su expareja.
De acuerdo con su relato, el hombre se negó a devolverla y, ante esa situación, decidió prender fuego el vehículo.
El propio sujeto confirmó posteriormente esa versión ante los efectivos.
En el lugar también trabajó personal de Bomberos Voluntarios para las tareas necesarias para extinguir el fuego. Gracias a la rápida intervención se logró controlar el incendio, pero el rodado registró daños totales producto de las llamas.
Luego del procedimiento, la mujer fue trasladada a la Jefatura Departamental Villaguay para su correcta identificación y se le tomó declaración sobre lo sucedido.