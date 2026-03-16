Conductora despistó con su auto sobre un tramo en obra de la Autovía 18

Por causas que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil Fiat Palio protagonizó un despiste a la altura del kilómetro 217 de la Autovía Ruta Nacional 18, donde se encuentra el desvío y clausura de la misma por reparaciones.

Fuentes policiales comunicaron que la mujer circulaba en sentido Concordia–Villaguay cuando perdió el control y despistó hacia el cantero central, colisionando contra un cartel de señalización vial.

Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 18 (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del hecho, que se registró en horas de la madrugada de este lunes, se registraron únicamente daños materiales en el vehículo, mientras que la mujer de 25 años - oriunda de la ciudad de Villaguay- resultó sin lesiones.

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