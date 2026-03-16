 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento San Salvador

Conductora despistó con su auto sobre un tramo en obra de la Autovía 18

La conductora de un automóvil Fiat Palio protagonizó un despiste a la altura del kilómetro 217 de la Autovía Nacional 18, donde se encuentra el desvío y clausura de la misma por reparaciones.

16 de Marzo de 2026
Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 18
Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 18 Foto: Policía de Entre Ríos

La conductora de un automóvil Fiat Palio protagonizó un despiste a la altura del kilómetro 217 de la Autovía Nacional 18, donde se encuentra el desvío y clausura de la misma por reparaciones.

Por causas que se tratan de establecer, la conductora de un automóvil Fiat Palio protagonizó un despiste a la altura del kilómetro 217 de la Autovía Ruta Nacional 18, donde se encuentra el desvío y clausura de la misma por reparaciones.

 

Fuentes policiales comunicaron que la mujer circulaba en sentido Concordia–Villaguay cuando perdió el control y despistó hacia el cantero central, colisionando contra un cartel de señalización vial.

Accidente sobre Autov&iacute;a Ruta Nacional 18 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente sobre Autovía Ruta Nacional 18 (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del hecho, que se registró en horas de la madrugada de este lunes, se registraron únicamente daños materiales en el vehículo, mientras que la mujer de 25 años - oriunda de la ciudad de Villaguay- resultó sin lesiones.

 

 

Más noticias

Temas:

despiste accidente de tránsito siniestro vial Autovía Ruta Nacional 18
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso