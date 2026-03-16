Tragedia en Ruta 127: revelan cómo fue el choque que terminó con la vida de una familia de Bovril

Un siniestro vial ocurrido sobre Ruta 127 dejó como saldo la muerte de cuatro integrantes de una familia de Bovril y generó conmoción en el norte entrerriano. El hecho se registró alrededor de las 21 del sábado 14 de marzo, a la altura del kilómetro 117 de la traza nacional, en una zona cercana a esa localidad pero que jurisdiccionalmente pertenece al departamento Villaguay.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio, el impacto se produjo entre una camioneta Renault Duster que circulaba en sentido oeste–este y un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con trigo. El transporte de carga intentaba incorporarse a la Ruta 127 desde una planta cerealera ubicada sobre la calzada sur cuando ocurrió la colisión.

Producto del violento choque fallecieron en el lugar Darío Gustavo Landra (57), Analía Cristina Heit (43) y su hija Agostina Landra Heit (15). En tanto, Bautista Landra, de 13 años, había sido trasladado con graves lesiones al hospital San Roque de Paraná, donde murió este domingo por la tarde.

Cómo se produjo la colisión

El subjefe de la Departamental Villaguay de la Policía de Entre Ríos, comisario inspector Santiago Cerda Cáceres, brindó detalles sobre lo ocurrido durante una entrevista con Elonce. Según explicó, el siniestro se produjo cuando el transporte de carga intentaba incorporarse a la calzada principal.

“Este accidente se registró sobre la ruta nacional 127 a la altura del kilómetro 117 el día sábado 14 de marzo. En principio tomó intervención personal de la comisaría de Bovril por una cuestión de cercanía y luego se nos puso en conocimiento por una cuestión de jurisdicción”, indicó el funcionario.

El jefe policial precisó que la camioneta en la que viajaba la familia circulaba en dirección hacia Bovril cuando impactó contra el acoplado del camión.

Accidente en Ruta 127.

“Una Renault Duster en la cual se trasladaba la familia en sentido oeste–este colisiona con el acoplado de un camión que salía de una cerealera situada en ese lugar. El tractor del camión logra subir a la ruta, pero el acoplado todavía no había terminado de incorporarse cuando se produce la colisión”, detalló.

Tras el impacto, el vehículo quedó seriamente dañado y debieron intervenir bomberos y personal policial para rescatar a las víctimas que permanecían atrapadas en el interior.

Investigación y pericias en el lugar

En el sitio del siniestro ocurrido en Ruta 127 trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Policía Científica. También se hizo presente la fiscal de Villaguay, Virginia Dropsi, quien dispuso diversas diligencias para avanzar con la investigación.

Cerda Cáceres indicó que el tránsito en la zona permaneció interrumpido durante aproximadamente tres horas mientras se realizaban las tareas de relevamiento y las pericias correspondientes.

Familia Landra.

“El tránsito estuvo cortado durante tres horas y después del relevamiento el personal de bomberos realizó la extracción de los cuerpos de las tres víctimas que fallecieron en el lugar”, explicó.

Respecto al conductor del camión, el comisario señaló que se encuentra alojado en la Jefatura Departamental Villaguay mientras se analizan las circunstancias del hecho.

Además, confirmó: “Se le realizó el test de alcoholemia y arrojó cero, es decir sin consumo de alcohol”.

Cámaras y condiciones en el sector del choque

La investigación también analiza registros de cámaras de seguridad instaladas en la planta cerealera ubicada en el sector donde ocurrió el siniestro sobre Ruta 127. Las imágenes fueron remitidas a la fiscalía para su análisis.

“Dentro de la investigación se recolectaron imágenes de la cerealera que podrían mostrar la cronología del accidente. Ese material fue entregado a la fiscalía y será importante para establecer responsabilidades”, sostuvo el funcionario policial.

En relación con las condiciones del lugar, el comisario explicó que el impacto se produjo en una zona recta que aparece tras la salida de una curva y que presenta iluminación limitada.

“El accidente se registró a las 21 horas. Es una salida de curva que luego se convierte en recta. La iluminación es escasa, pero hay luz proveniente de la cerealera y de otros predios cercanos”, concluyó.