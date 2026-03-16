Una bebé de ocho meses fue internada con graves lesiones y detuvieron a sus padres

Una bebé de ocho meses permanece internada en el Hospital Público Materno Infantil de Salta luego de ingresar con un cuadro convulsivo y diversas lesiones que alertaron al personal médico. A partir de esa situación se inició una investigación judicial que derivó en la detención de sus padres, acusados de presuntas agresiones contra la menor.

El caso comenzó a investigarse luego de que los profesionales de la guardia del hospital detectaran signos compatibles con posibles episodios de violencia. Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía para analizar las circunstancias en las que la niña llegó al centro de salud.

La causa es dirigida por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género Nº 2, Federico Gabriel Portal, junto a la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto.

Internación y denuncia médica

Según informó la Agencia NA, la bebé ingresó al hospital luego de ser trasladada por personal del SAMEC con convulsiones y un grave compromiso de su estado general. Debido a la complejidad del cuadro, los médicos decidieron internarla en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

Durante los estudios realizados, los profesionales constataron la presencia de distintas lesiones. A partir de esos primeros informes médicos, el equipo de salud resolvió dar intervención a la Fiscalía el 10 de marzo para que se iniciara la investigación correspondiente.

Hospital Materno Infantil de Salta.

Allanamiento y detención

En el marco de las diligencias investigativas intervino un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con personas del entorno familiar.

Según el informe elaborado, se detectaron versiones contradictorias sobre las circunstancias vinculadas al cuidado de la bebé y dificultades para establecer con precisión la dinámica de convivencia del grupo familiar.

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lavalle. Durante el procedimiento, personal policial detuvo a ambos padres.

La Fiscalía dispuso que este lunes se realice la imputación provisional de los progenitores por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre será acusado de coacción en una causa vinculada iniciada tras la denuncia de una familiar.

Mientras tanto, la bebé continúa internada bajo atención médica especializada, donde los profesionales realizan nuevos estudios para evaluar su evolución y determinar el alcance de las lesiones.