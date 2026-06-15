Una conexión eléctrica clandestina provocó el incendio de una vivienda

Un incendio destruyó gran parte de una vivienda. Tras las pericias, determinaron que las llamas se originaron por un desperfecto en una conexión eléctrica clandestina.
Una vivienda ubicada en inmediaciones de Gendarme Ituarte y el río Uruguay de la ciudad de Concordia, sufrió daños casi totales luego de un incendio, que habría sido provocado a causa de una conexión eléctrica clandestina.
Personal de la Comisaría Décima intervino tras ser comisionado al lugar, donde trabajaron de manera conjunta efectivos de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios para controlar y extinguir el foco ígneo.
Luego de varias tareas de combate del fuego, los equipos lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a propiedades cercanas.
La propietaria de la vivienda indicó a los funcionarios que el incendio se habría originado por un desperfecto en la red eléctrica, situación que provocó severos daños en el inmueble y la pérdida de gran parte de sus pertenencias.
Además, vecinos de la zona relataron que el día previo al hecho habían observado cortocircuitos en la parte exterior de la instalación eléctrica de la vivienda.
Estos testimonios fueron incorporados a las actuaciones realizadas tras el siniestro.
Qué reveló la pericia
De acuerdo con el informe elaborado por Bomberos Zapadores, el foco ígneo se inició en el interior de la vivienda.
Las pericias establecieron que el origen estuvo en la línea eléctrica correspondiente a una conexión clandestina, donde se produjo un desperfecto en la llave térmica vinculado a una derivación hacia un alargue.
Pese a los importantes daños materiales ocasionados por el incendio, no hubo personas heridas.