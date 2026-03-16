Detuvieron a un joven tras allanamientos por un ataque a balazos en Bajada Grande

La Policía de Entre Ríos realizó allanamientos en barrio Bajada Grande en el marco de una investigación por un ataque a balazos que dejó a un hombre herido. La víctima sufrió fractura de peroné y un joven de 25 años quedó detenido.
Un ataque a balazos en barrio Bajada Grande de Paraná derivó en una serie de allanamientos policiales y la detención de un joven de 25 años. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos durante este domingo, en el marco de una investigación por lesiones graves con arma de fuego.
El hecho de sangre ocurrió durante la madrugada en inmediaciones de calles Valentín Deniz y Baxada del Paraná. Como consecuencia del disparo, un hombre resultó herido en una de sus piernas; el impacto del proyectil provocó una fractura de peroné.
Cómo comenzó el conflicto
De acuerdo a lo publicado por Reporte 100.7, el episodio estaría vinculado a una situación sentimental. Durante la madrugada, dos hombres habrían llegado hasta una vivienda para visitar a una mujer. En ese momento el ex de la joven no se encontraba en el lugar. Pero minutos después apareció en la vivienda y comenzó una fuerte discusión.
En medio del conflicto, el hombre extrajo un arma de fuego. Luego efectuó un disparo contra uno de los visitantes y el proyectil impactó en la pierna de la víctima.
Tras el ataque, el herido se retiró del lugar perdiendo abundante sangre. Logró llegar hasta la intersección de Acebal e Ituzaingó donde pidió ayuda.
Hasta ese punto acudió una ambulancia del servicio de emergencias 107 y el personal médico asistió al hombre herido. Posteriormente fue trasladado al hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención por la fractura en su pierna.
Allanamientos y detención
Mientras tanto, la Policía desplegó un operativo de búsqueda a cargo de la División Homicidios. Tras las primeras investigaciones se realizaron tres allanamientos en el barrio. Como resultado del procedimiento fue detenido un joven de 25 años y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.
Durante los rastrillajes en inmediaciones del Camino Costero también se hallaron armas de fuego: una pistola calibre 11.25 y una pistola Bersa calibre .22.
En la causa intervienen la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes y la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.