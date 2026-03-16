Detuvieron a un joven acusado de agredir y amenazar a su abuelo en Crespo

El abuelo señaló que no pudo contener la reacción del agresor y estimó que el nieto podría encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente. Durante el ataque, además, lo habría amenazado de muerte utilizando un trozo de cerámico.
Un joven de 25 años fue detenido en la noche del sábado en la ciudad de Crespo, acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su abuelo de 76 años en un episodio encuadrado como violencia familiar.
El hecho se registró alrededor de las 21:45, cuando la guardia policial recibió un llamado telefónico del adulto mayor, domiciliado en inmediaciones de la ex Ruta 131, quien solicitó con urgencia la presencia de efectivos debido a que estaba siendo víctima de malos tratos y temía por su vida.
Ante la situación, una dotación policial se dirigió rápidamente al lugar y se entrevistó con el denunciante, quien presenta movilidad reducida a causa de un cuadro clínico en sus piernas, lo que le dificulta desplazarse por sus propios medios. El hombre manifestó que comparte el mismo terreno con su nieto, aunque cada uno reside en construcciones independientes, publicó FM Estación Plus.
De acuerdo al relato de la víctima, momentos antes el joven habría irrumpido violentamente en su vivienda, comenzando con insultos y pasando luego a la agresión física. El abuelo señaló que no pudo contener la reacción del agresor y estimó que, por la intensidad de su comportamiento, el nieto podría encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente. Durante el ataque, además, lo habría amenazado de muerte utilizando un trozo de cerámico.
Frente a la gravedad del episodio, se solicitó apoyo policial y se procedió a resguardar al adulto mayor. En el operativo, los efectivos lograron reducir al acusado y trasladarlo a la dependencia policial.
Una vez informada de lo sucedido, la fiscal de Investigación y Litigación en turno, María del Huerto Felgueres, dispuso la detención del joven y su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la revisión médica correspondiente.
El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de una causa por los supuestos delitos de lesiones y amenazas en contexto de violencia familiar, con actuaciones instruidas por la Comisaría Crespo.