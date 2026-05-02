Entre Ríos impulsa la formación policial con un acuerdo académico en Buenos Aires

El gobierno de Entre Ríos avanzó en nuevas acciones para fortalecer la formación policial, tras la firma de un convenio con una institución académica de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, busca ampliar las oportunidades de capacitación del personal y consolidar un esquema de actualización permanente en materia de formación policial.

En ese marco, el jefe de Policía de la provincia, Claudio González, formalizó el acuerdo con el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IUSE).

Acceso a capacitaciones y carreras

Según se informó, el convenio contempla la posibilidad de que efectivos entrerrianos accedan a becas, diplomaturas y carreras de grado vinculadas a la seguridad pública.

El objetivo es ampliar la oferta de capacitación disponible y facilitar el acceso a instancias de formación académica que contribuyan al desarrollo profesional del personal.

“Se firmaron dos convenios para que la Policía pueda asistir a becas y capacitaciones de este Instituto. El acuerdo tiene como objetivo potenciar la formación académica y la actualización técnica del personal”, explicó González.

Acuerdo por formación policial.

Fortalecimiento del desarrollo profesional

A partir de este acuerdo, se prevé que los agentes puedan incorporarse a distintos programas de formación continua, orientados a mejorar sus competencias técnicas y operativas.

Desde el área de Seguridad indicaron que este tipo de iniciativas se enmarca en una política más amplia de profesionalización de las fuerzas.

En ese sentido, remarcaron que la formación policial resulta un eje central para responder a las demandas actuales en materia de seguridad y servicio a la comunidad.

Capacitación continua y actualización

El convenio también apunta a promover la actualización constante del personal, con contenidos adaptados a los desafíos actuales del ámbito de la seguridad pública.

De esta manera, se busca fortalecer la preparación de los efectivos a través de herramientas académicas y técnicas que acompañen su desempeño en territorio.