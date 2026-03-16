Néstor Roncaglia formó parte del Consejo de Seguridad Interior junto a autoridades de todo el país

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó de la primera Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior del 2026, que se desarrolló en la ciudad de Córdoba con la presencia de representantes de seguridad de todas las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro reunió a autoridades nacionales y provinciales con el objetivo de analizar distintas políticas públicas vinculadas a la seguridad y avanzar en el intercambio de experiencias entre las jurisdicciones. Durante la jornada también se presentaron compromisos institucionales y se compartieron exposiciones sobre herramientas de prevención del delito.

La reunión fue encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Córdoba, Martín Miguel Llaryora. También participaron el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

Temas analizados en la reunión

Durante la jornada en la que estuvo presente Néstor Roncaglia, se abordaron distintos temas vinculados a la agenda de seguridad a nivel nacional. Entre los ejes tratados se incluyeron las leyes de Reiterancia y Antimafia, además de la implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos.

También se analizaron avances relacionados con laboratorios de estupefacientes y el uso de dispositivos tecnológicos en unidades penales. Estas herramientas forman parte de estrategias que buscan fortalecer los sistemas de investigación y control dentro del sistema judicial y penitenciario.

Consejo de Seguridad Nacional.

En ese marco, representantes de distintas provincias compartieron experiencias y resultados obtenidos en la aplicación de políticas de seguridad.

Exposiciones de otras provincias

Durante el encuentro, las provincias de Córdoba y Mendoza presentaron informes sobre experiencias desarrolladas en sus jurisdicciones. En particular, se expusieron avances relacionados con la reducción de homicidios y el uso de datos genéticos en laboratorios balísticos.

La participación de Néstor Roncaglia en la reunión permitió que Entre Ríos forme parte del intercambio de información y de las discusiones vinculadas a las políticas de seguridad a nivel federal.

Desde el Consejo de Seguridad Interior indicaron que este tipo de encuentros busca fortalecer la coordinación entre las provincias y el gobierno nacional para avanzar en estrategias conjuntas frente a las distintas problemáticas delictivas.