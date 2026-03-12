Jefatura de Policía: la nueva sede en Paraná ya tiene un avance del 78%

Obras en la nueva sede de la Jefatura de Policía.

El gobierno de Entre Ríos continúa con la construcción del nuevo edificio de la Jefatura de Policía en la ciudad de Paraná, una obra que busca fortalecer la infraestructura destinada a la seguridad pública en la capital provincial. Los trabajos se desarrollan en calle Narciso Laprida al 460 y presentan actualmente un avance del 78 por ciento.

El proyecto permitirá dotar a la Jefatura de Policía de un espacio moderno y funcional para el funcionamiento de las áreas operativas y administrativas de la fuerza en el departamento Paraná. La inversión provincial destinada a la obra supera los 2.400 millones de pesos.

Un edificio para modernizar el funcionamiento policial

La obra se ejecuta a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y contempla la finalización de un edificio con una superficie total de 3.402 metros cuadrados.

El nuevo inmueble permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Policía de Entre Ríos que presta servicio en la ciudad y el departamento. Además, se busca optimizar la capacidad operativa de la fuerza mediante instalaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas administrativas y de coordinación.

Obras en la nueva sede de la Jefatura de Policía.

Dentro del predio se prevé un sector destinado a oficinas que ocupará una superficie de 2.295 metros cuadrados, mientras que el resto del espacio estará destinado a patios internos y áreas de estacionamiento.

Restauración del Museo de la Policía

En el marco del mismo proyecto también se ejecutan tareas de restauración en el edificio histórico donde funciona el Museo de la Policía. Las intervenciones incluyen la construcción de nuevos sanitarios, trabajos de terminación de muros, pintura, mejoras en la cubierta y la fachada, además de la instalación de artefactos eléctricos.

Obras en la nueva sede de la Jefatura de Policía.

Estas tareas buscan preservar el valor patrimonial del inmueble y poner en valor el espacio destinado a la historia de la fuerza policial entrerriana.

Avances y detalles de la obra

Actualmente se realizan trabajos vinculados a la instalación de cielorrasos, sistemas eléctricos y sanitarios, desagües pluviales y colocación de pisos. También se ejecutan instalaciones termomecánicas, intervenciones en las terrazas superiores y la instalación de ascensores.

Al referirse al proyecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que “esta intervención forma parte de una planificación de obras para fortalecer la infraestructura estratégica y acompañar las políticas de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que la inversión en infraestructura también contribuye a mejorar el servicio que brinda la fuerza policial. Según expresó, las obras permiten mejorar las condiciones laborales del personal y reforzar la presencia del Estado en materia de prevención y seguridad.