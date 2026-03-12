BID anunció que desembolsará más fondos para Argentina

Con un programa de US$ 10.000 millones, Argentina es el principal destino de los recursos del organismo multilateral. Durante la gestión de Javier Milei, el grupo ya aprobó proyectos por US$ 3.900 millones y quedan pendientes US$ 6.100 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que habrá anuncios de fondos para la Argentina en el marco de la cumbre que se desarrolla en Asunción.
Según señaló el responsable del principal banco de financiamiento para el desarrollo en la región, Argentina fue el número uno en inversión del banco en América Latina. "Estuvimos hablando con nuestro gobernador sobre cómo podemos trabajar el próximo año y el BID Invest tuvo un año fantástico en términos de inversión; Argentina fue el número uno en inversión del banco en América Latina", dijo.
Isaac Goldfajn explicó que existe un programa significativo de inversión para los próximos años. "Se va a anunciar algo muy robusto de inversión al sector público, pero siempre pensando en el crecimiento en el sector privado", afirmó, según supo Noticias Argentinas.
Goldfajn sostuvo que el BID comparte el modelo argentino: "en primer lugar, pensamos que la consolidación fiscal es fundamental, un logro que tenemos que valorar todos". También coincidió en que el sector privado es fundamental para el crecimiento y destacó los proyectos de asistencia social.
Respecto a la protección social, señaló que "hemos trabajado en Argentina en la parte de protección social, tuvimos políticas claras de cómo proteger en estos cambios a los más vulnerables, con transferencias que se mantienen, y eso ha sido un poco nuestra contribución".
El stock de préstamos del banco en la región alcanzó los US$ 35.000 millones en 2025, incluyendo US$ 13.000 millones para el sector privado. Con un programa de US$ 10.000 millones, Argentina es el principal destino de los recursos del organismo multilateral.
