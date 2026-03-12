La justicia falló contra un banco por cobrar la tarjeta antes del vencimiento a clientes

REDACCIÓN ELONCE
Un fallo judicial contra banco por debitar tarjeta antes del vencimiento del resumen obligó a una entidad a cesar esa práctica. La Justicia consideró que retirar fondos antes de la fecha pactada vulnera derechos del consumidor y afecta la disponibilidad del dinero.
El fallo contra banco por debitar tarjeta antes del vencimiento del resumen marcó un precedente judicial en defensa de los usuarios bancarios, luego de que la Justicia ordenara a una entidad financiera cesar una práctica que implicaba retirar dinero de las cuentas de sus clientes antes de la fecha establecida para el pago.
La decisión fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Corrientes, que hizo lugar a la demanda presentada por un cliente contra el Banco de Corrientes S.A.. En la sentencia, la jueza Sonia Elizabeth Filipigh consideró que la entidad financiera no estaba autorizada a debitar anticipadamente el saldo total de la tarjeta de crédito.
El fallo se enmarcó dentro del régimen de protección al consumidor, al considerar que la práctica afectaba directamente la disponibilidad de fondos de los usuarios. Según el criterio judicial, las entidades financieras deben respetar estrictamente las condiciones contractuales pactadas con los clientes.
Cómo operaba el banco y por qué el cliente inició la demanda
El caso comenzó cuando el titular de una tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco de Corrientes advirtió que la entidad le descontaba automáticamente el total del resumen desde su cuenta bancaria varios días antes del vencimiento.
De acuerdo con la demanda presentada, esta modalidad se repetía de manera sistemática. En determinadas ocasiones, el débito se realizaba incluso apenas se acreditaban los haberes del cliente en la cuenta, lo que reducía su margen de maniobra para disponer del dinero.
El usuario sostuvo que esa práctica era abusiva porque el contrato establecía claramente que el pago debía efectuarse hasta la fecha de vencimiento del resumen, no antes.
En su presentación judicial, argumentó además que el banco no contaba con autorización expresa para retirar los fondos anticipadamente, lo que constituía una vulneración de sus derechos como consumidor financiero.
Qué evaluó la jueza al analizar el contrato
Durante el proceso judicial, la magistrada analizó en detalle el contrato firmado entre el cliente y la entidad bancaria para determinar si existía autorización para efectuar débitos anticipados.
Tras revisar la documentación, la jueza concluyó que la autorización otorgada por el usuario habilitaba el débito únicamente al momento del vencimiento del resumen, pero no antes.
En su resolución, Filipigh destacó que anticipar el cobro implica privar al usuario de la disponibilidad de su dinero, lo cual puede generar un perjuicio económico concreto.
Esto se debe a que el cliente pierde la posibilidad de utilizar, invertir o administrar esos fondos durante los días previos al vencimiento, pese a que legalmente todavía no está obligado a pagar el resumen.
El fallo remarcó que la letra del contrato es determinante y que las entidades financieras no pueden modificar unilateralmente las condiciones acordadas con los clientes.
Qué ordenó la Justicia y cuáles son las implicancias del fallo
En su sentencia, la jueza resolvió hacer lugar a la demanda y ordenar al Banco de Corrientes que cese en la práctica de debitar los resúmenes de tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento.
Además, la magistrada dispuso que las costas del proceso sean asumidas por la entidad bancaria, lo que implica que el banco deberá afrontar los gastos derivados del juicio.
El fallo adquiere relevancia porque sienta un precedente judicial para otros usuarios que puedan enfrentar situaciones similares en el sistema financiero. Según especialistas en derecho del consumidor, la decisión refuerza el principio de que los bancos no pueden alterar unilateralmente las condiciones contractuales, ni siquiera cuando se trata de procedimientos automatizados dentro de sus sistemas operativos.
Un precedente para el sistema financiero
La resolución judicial también reafirma el rol de la Justicia como instancia de control frente a prácticas bancarias que puedan afectar los derechos de los usuarios.
El marco legal argentino, a través de la Ley de Defensa del Consumidor, establece que las entidades financieras deben actuar con transparencia y respetar las condiciones contractuales establecidas con sus clientes.
En este caso, el tribunal entendió que adelantar el cobro del resumen de la tarjeta sin autorización expresa limitaba injustificadamente la disponibilidad de fondos del cliente, lo que configuraba una práctica improcedente.
Para el Banco de Corrientes, la sentencia implica la necesidad de revisar sus sistemas de débito automático y ajustar sus procedimientos internos, de modo que los descuentos se realicen únicamente en la fecha de vencimiento prevista, publicó IProfesional.
El caso también funciona como advertencia para otras entidades financieras. Adelantar cobros sin el consentimiento explícito del cliente puede derivar en acciones judiciales que, además de obligar a modificar la práctica, impliquen costos legales para los bancos.
En un contexto en el que los servicios financieros se encuentran cada vez más digitalizados, el fallo subraya la importancia de respetar los términos contractuales y garantizar la protección de los derechos de los consumidores.