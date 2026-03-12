Detuvieron al cantante del Grupo Green tras ser denunciado por abuso sexual

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green y un ícono de la cumbia argentina, fue detenido en la madrugada de este jueves, acusado por abusar sexualmente de una mujer de 43 años a comienzos de esta semana.

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza.

La Policía Bonaerense allanó el lugar y se espera que el cantante sea indagado en las próximas horas.

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales.

Este miércoles declaró ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

Además entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica. La ropa interior será peritada en busca del material genético del acusado, indica Infobae.