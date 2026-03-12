La fuerte denuncia que recibió Wanda Nara de sus vecinos por la situación de sus perros

Una nueva controversia involucra a Wanda Nara, luego de que vecinos del barrio privado Nordelta, donde reside junto a sus hijas, señalaran una presunta situación relacionada con las mascotas de la familia. Según trascendió, algunos residentes del lugar manifestaron preocupación al observar a los perros dentro de un canil durante varios días.

La situación tomó relevancia tras difundirse en el programa La Mañana de Moria. Allí se indicó que Wanda Nara viajó a Milán hace aproximadamente diez días para presentarse en una audiencia judicial vinculada al proceso de división de bienes que mantiene con Mauro Icardi.

La preocupación de los vecinos

Durante la ausencia de la empresaria, algunos habitantes del barrio señalaron que los perros habrían quedado solos durante varios días. Los testimonios se conocieron luego de que circularan videos en los que se observa a los animales dentro de una estructura tipo canil ubicada en el exterior de la vivienda.

En las imágenes difundidas se ve a perros de raza pequeña, aparentemente caniches, ladrando de manera constante. Según indicaron vecinos del lugar, los ladridos fueron lo que inicialmente llamó la atención en la zona.

LA MAMÁ DE WANDA MUESTRA LOS PERROS… pic.twitter.com/4ph1aO4tbx — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) March 12, 2026

Quienes viven cerca señalaron que los animales “están todo el día solos” y que permanecerían expuestos al sol durante gran parte de la jornada. Esa situación generó inquietud entre algunos residentes, quienes afirmaron que el ruido de los ladridos se escucha con frecuencia.

La respuesta del entorno familiar

Tras conocerse las acusaciones, Andrés Nara, padre de Wanda Nara, salió a responder públicamente a las versiones que circularon. El hombre aseguró que las mascotas no se encuentran abandonadas.

Según explicó, hay personas encargadas de cuidarlas durante la ausencia de la empresaria. Además, indicó que él mismo también participa del cuidado de los animales.

A pesar de esa explicación, algunos vecinos del barrio privado sostuvieron que en los últimos días no habrían visto a nadie acercarse al lugar para atender a los perros.

La polémica se instaló luego de que se difundieran las imágenes en redes sociales y programas televisivos, donde se observa a los animales dentro de una jaula ubicada en uno de los laterales de la vivienda de Wanda Nara. Por el momento no hubo presentaciones formales ante autoridades ni pronunciamientos oficiales sobre el tema.