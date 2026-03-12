 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Habrá actividades en la Plaza Mujeres Entrerrianas por el mes de la Mujer

12 de Marzo de 2026
Actividades en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas

Este viernes por la tarde en la Plaza Mujeres Entrerrianas se desarrollarán charlas informativas, espacios de intercambio, música en vivo y una clase abierta de movimiento.

La jornada es organizada por la Municipalidad de Paraná y se llevará adelante este viernes de 16:30 a 19:30, en la Plaza Mujeres Entrerrianas. Durante el encuentro se desarrollarán charlas informativas, espacios de intercambio, música en vivo y una clase abierta de movimiento.

 

La convocatoria es en el marco del mes de la Mujer, bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”. La propuesta tiene el objetivo de concientizar, promover derechos y brindar información y atención sanitaria para mujeres y niñas.

 

Se desarrollarán charlas informativas y espacios de intercambio a cargo de profesionales de distintas áreas. Entre los temas previstos se encuentran: derechos conquistados y desafíos actuales; acceso a la justicia y acompañamiento en situaciones de violencia; educación en igualdad para niñas y adolescentes.

 

Además, se realizará un taller de autocuidado coordinado por psicólogas y trabajadoras sociales, y un espacio sobre salud integral de mujeres y niñas a cargo de ginecólogas y obstetras.

 

En paralelo, funcionará una posta de salud y derechos atendida por personal de enfermería, junto a un consultorio móvil donde se realizarán estudios de PAP, revisiones mamarias y derivaciones para mamografías y test de HIV.

 

Asimismo, habrá stands informativos de nutrición y odontología, orientados a la prevención y promoción de la salud. En el plano cultural y recreativo habrá un espacio artístico con música en vivo a cargo de la banda Triple E, presentaciones de grupos artísticos y una clase abierta de movimiento guiada por una profesora de zumba.

 

El cierre incluirá una caminata con abrazo simbólico a la plaza, una soltada de globos y sorteos solidarios, en una actividad pensada para reunir a la comunidad y reafirmar el compromiso con la igualdad y los derechos de todas las mujeres y niñas.

 

Temas:

dia de la mujer actividades Paraná
