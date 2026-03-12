Buscan a dos hermanas que no regresaron a su casa en Paraná

Se trata de dos adolescentes, Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y Romina Ayelén Fischer, de 13 años, quienes se retiraron el 4 de marzo de marzo pasado de su hogar en Paraná.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Brenda Estefanía Fisher, de 15 años, y a Romina Ayelén Fischer, de 13 años, quienes se retiraron el 4 de marzo de marzo pasado de su hogar en Paraná.
Cualquier información sobre el paradero de las adolescentes puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o comunicándose con la División Minoridad (0343) 4209195.