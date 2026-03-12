Santa Fe prohíbe el uso del celular en escuelas: solo permite el “uso pedagógico” en secundaria

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles nuevas pautas para regular el uso de celulares y dispositivos digitales personales en las escuelas. A partir de ahora, está prohibida la utilización con fines recreativos dentro del aula en todos los niveles educativos. En nivel inicial y en primaria, los teléfonos no podrán usarse durante toda la jornada escolar, según una resolución del Ministerio de Educación.

El objetivo, según explicaron desde el ministerio, es proteger las situaciones de aprendizaje, favorecer la concentración de los estudiantes y prevenir problemáticas asociadas al uso intensivo de tecnología, como el ciberacoso o las apuestas online, publicó Infobae.

En nivel inicial y primario, los estudiantes no podrán utilizar celulares durante el horario escolar. La restricción incluye tanto las clases como los recreos. Aunque las familias podrán decidir si sus hijos llevan o no un teléfono a la escuela, los dispositivos no podrán usarse en toda la jornada. Para las actividades pedagógicas que involucren tecnología, se utilizarán los equipos provistos por cada establecimiento, informó el ministerio, a cargo de José Goity.

En nivel secundario, en cambio, el uso de celulares dentro del aula estará permitido solo cuando forme parte de una actividad pedagógica planificada y aprobada por el equipo directivo. Las escuelas deberán establecer reglas claras sobre guardado y uso de los dispositivos. Además, cada institución podrá decidir si autoriza o no el uso de celulares durante los recreos, aunque desde el ministerio sugieren promover recreos “libres de pantalla”.

Si un estudiante utiliza el celular sin autorización o incumple las pautas establecidas, las escuelas deberán intervenir según el régimen provincial de convivencia escolar, plantean las pautas difundidas por el ministerio. La normativa contempla algunas excepciones: podrán utilizar dispositivos quienes los necesiten por motivos de salud o como herramienta de accesibilidad en casos de discapacidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (en el centro) anunció la medida junto al ministro de Educación, José Goity.

El protocolo se enmarca en el Programa de Educación Digital de la provincia y, según el comunicado del ministerio, busca equilibrar el acceso a las tecnologías con la protección de los entornos de aprendizaje. De acuerdo con el documento oficial, la regulación apunta a “resguardar la atención, facilitar ambientes propicios para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales, promover aprendizajes significativos y prevenir problemáticas emergentes como el ciberacoso, apuestas online, entre otras”.

“El fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro al presentar la iniciativa.

“Las escuelas están atravesadas por esta problemática”, reconoció el ministro de Educación, José Goity, y afirmó: “Tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”.

Al fundamentar la medida, el documento del gobierno de Santa Fe menciona la preocupación por la “creciente dependencia” de niños y jóvenes con respecto a la tecnología digital, así como el acceso cada vez más temprano a las pantallas. En ese sentido, cita informes de organismos internacionales como Unesco, Unicef, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, la Organización Mundial de la Salud, y de entidades como la Academia Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Salud Mental y el Ministerio de Salud de la Nación.

La resolución de Santa Fe establece que las instituciones educativas deberán incorporar las nuevas pautas dentro de sus acuerdos de convivencia y definir reglas sobre el uso, el guardado de los dispositivos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.

Como en otras jurisdicciones, la medida apunta también a la participación de las familias: el ministerio propone a padres y madres que firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.