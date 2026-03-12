Mojtaba Jameneí prometió vengar "la sangre de nuestros mártires"

La tensión en Medio Oriente continúa aunque muy volátil. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " podría estar dispuesto a dialogar con Irán". Las declaraciones del líder republicano se dan luego de haber afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada". En paralelo, el Pentágono aseguró que será el día "más intenso" de ataques. Desde que comenzó la guerra, un millar y medio de iraníes han muerto, y el ejercito estadounidense reporta siete muertos.

Sin embargo, desde Teherán voceros de las fuerzas armadas iraníes aseguraron que serán ellos quienes definirán el final del conflicto y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

Estas declaraciones se producen luego de que Irán condicionara el paso por el corredor comercial y poco después de la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, elección con la que Trump dijo no estar conforme. El conflicto afecta cada vez más a los mercados y el precio del petrolero superó los u$s100 el barril. Francia anuncia una misión para "abrir" el paso de Ormuz y Lula da Silva asegura que hay que prepararse para una invasión en un futuro.

El conflicto impacta cada vez en los mercados, lo que llevó al precio del petróleo superar los u$s100 por barril. No obstante, en esta jornada el crudo está rondando. Por otra parte, en medio de las dudas por la salud del nuevo Ayatolá, Irán aseguró que el supremo Mojtaba Jamenei se encuentra “sano y salvo", y brindó su primer discurso.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, pronunció este jueves su primer discurso desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí. En un mensaje desafiante, prometió vengar a los “mártires” iraníes, llamó a la unidad nacional y advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní y marca la primera aparición pública del nuevo líder desde su designación el fin de semana, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Durante su intervención, Jameneí adoptó un tono duro frente a Washington y sus aliados en la región.

El primer mensaje del nuevo líder supremo

En su discurso, Jameneí prometió continuar con las represalias militares contra Estados Unidos y reiteró que Irán no retrocederá frente a la ofensiva militar que enfrenta.

“Vengaremos la sangre de nuestros mártires”, afirmó el ayatolá en el mensaje televisado, en el que también hizo un llamado a la unidad entre los iraníes frente al conflicto.

El nuevo líder también lanzó una advertencia directa a Washington al afirmar que “todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente, de lo contrario serán atacadas”.

Al mismo tiempo, aseguró que la República Islámica continuará respondiendo militarmente a los ataques que sufre el país.