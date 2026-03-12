“Ayudar Hace Bien”: Escuela Mitre recibe útiles escolares para sus alumnos

La Escuela NINA N° 88 Bartolomé Mitre de Paraná es una de las instituciones beneficiadas por la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela”. La iniciativa busca reunir útiles escolares para acompañar a niños y niñas que necesitan herramientas para continuar su educación.
En la Escuela NINA N° 88 Bartolomé Mitre de Paraná, cada cuaderno, cada lápiz y cada carpeta tienen un valor que va mucho más allá de lo material. Para muchos chicos representan la posibilidad de aprender, expresarse y construir su propio camino en la educación. Por eso, la institución se sumó a la campaña solidaria
“Vamos juntos a la escuela” , impulsada por la organización Ayudar Hace Bien, que durante todo el mes de marzo recolecta útiles escolares para acompañar a escuelas de la ciudad.
Ubicada en calle Pronunciamiento 1.087, en el barrio Belgrano, la escuela Mitre fue incluida entre las instituciones beneficiarias de esta iniciativa solidaria que busca acercar herramientas básicas de estudio a niños y niñas que las necesitan. Docentes y directivos invitaron a la comunidad a acercarse con donaciones, pero también a conocer la realidad cotidiana de la escuela y el esfuerzo que realizan todos los días para sostener el acompañamiento educativo de sus alumnos.
Un cuaderno puede cambiar una historia
La docente Paula Lera explicó que la decisión de sumarse a la campaña nace de una convicción profunda sobre el valor que tienen los materiales escolares en el proceso educativo. “Para nosotros era muy importante formar parte de esta iniciativa porque la entrega de útiles no solo abre oportunidades para los chicos, sino que les brinda herramientas concretas para poder seguir aprendiendo”, expresó.
En ese sentido, destacó que detrás de cada elemento escolar hay mucho más que un simple objeto. “Un cuaderno, una carpeta, un lápiz o una regla no son solamente materiales. Son recursos que acompañan todo el proceso de aprendizaje de los niños. Allí pueden expresarse, dibujar, escribir, equivocarse, volver a intentar y construir su conocimiento paso a paso”, señaló.
La docente remarcó que muchas veces esos objetos se convierten en testigos silenciosos de los avances de los estudiantes. “El cuaderno no es solo donde el niño escribe. Es el lugar donde queda registrada su historia en la escuela, sus progresos, sus errores y sus logros. Es parte de su crecimiento”, afirmó.
Invitación abierta a la comunidad
Desde la institución invitaron a los vecinos de Paraná a acercarse con donaciones de útiles escolares que puedan ser utilizados por los estudiantes.
“Invitamos a toda la comunidad a acercarse a la escuela. Necesitamos reglas, transportadores, cartucheras, hojas, carpetas, cuadernitos de comunicación y cualquier material escolar que pueda ayudar a los chicos en su aprendizaje”, señalaron desde el equipo docente.
Además de la recepción de útiles, la escuela también organizó una feria americana con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los gastos cotidianos del establecimiento.
Una feria para sostener la escuela
El director de la institución, Mario Franchi, explicó que la feria americana forma parte de las estrategias que la comunidad educativa implementa para sostener el funcionamiento diario de la escuela. “Como todos los años tratamos de generar algunos ingresos porque, lamentablemente, las partidas que recibimos no alcanzan para cubrir todos los gastos que implica el funcionamiento de la institución”, explicó.
La escuela Mitre es una escuela NINA, es decir, una institución que funciona en jornada extendida durante todo el día. “Eso significa que tenemos el doble de gastos en muchas cosas: limpieza, mantenimiento, materiales. Por eso tratamos de generar recursos con estas actividades comunitarias”, indicó.
Las prendas que se venden en la feria provienen de donaciones de vecinos y familias.
“Recibimos donaciones, seleccionamos lo que los chicos realmente necesitan y lo demás lo destinamos a la feria para recaudar fondos”, explicó Franchi.
Los precios son accesibles para toda la comunidad.
“Tenemos ropa para niños, mujeres y hombres, con precios que van desde los 500 hasta los 2000 pesos. La idea es vender todo lo que tenemos para poder prepararnos para el invierno, porque lo que más vamos a necesitar en los próximos meses es abrigo”, detalló.
Los desafíos de sostener la educación pública
El director también se refirió a las dificultades que enfrentan muchas escuelas públicas para cubrir gastos básicos. “Recibimos una partida del gobierno provincial, pero para una escuela de nuestra categoría es realmente insuficiente. No alcanza ni siquiera para cubrir una semana de los gastos en productos de limpieza”, explicó.
Por ese motivo, gran parte de los recursos deben generarse dentro de la propia comunidad educativa.
“Todo lo demás lo tenemos que construir entre todos: los padres, los docentes, los directivos y los vecinos. Es un esfuerzo colectivo que hacemos para que la escuela siga funcionando”, señaló.
Actualmente la institución cuenta con 140 alumnos, muchos de los cuales permanecen en la escuela durante toda la jornada. “Los chicos desayunan, almuerzan y también tienen merienda antes de retirarse. El comedor escolar funciona muy bien y tenemos que reconocer el enorme trabajo de los cocineros y del personal que lo sostiene todos los días”, destacó.
Una escuela que también contiene
Además de la enseñanza académica, la escuela Mitre desarrolla talleres orientados a acompañar a los estudiantes en distintas dimensiones de su crecimiento.
“En las escuelas NINA la contención es muy importante. Tenemos talleres de educación emocional donde trabajamos cómo manejar la frustración, cómo resolver conflictos o cómo canalizar la ira”, explicó el director.
También se dictan talleres de educación digital e inglés desde primer grado. “Los resultados son muy buenos. Por ejemplo, todos nuestros egresados aprobaron el primer año de la secundaria en inglés con excelentes notas, lo que demuestra que los talleres están funcionando muy bien”, señaló.
Para Franchi, sostener estos espacios es fundamental para el futuro de los chicos. “Si no nos ocupamos de la educación hoy, estamos perdiendo el futuro de nuestros entrerrianos. Eso es algo que vivimos todos los días dentro de la escuela”, afirmó.
Una comunidad que sostiene la esperanza
A pesar de las dificultades, la escuela Mitre sigue apostando al trabajo colectivo y al compromiso de toda la comunidad. Cada útil escolar que llega, cada prenda que se vende en la feria y cada gesto solidario ayudan a sostener ese proyecto educativo que acompaña a los chicos del barrio.
Porque, como recuerdan los docentes, un simple lápiz puede convertirse en la llave que abre el camino hacia el aprendizaje, los sueños y las oportunidades