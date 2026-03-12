Impulsarán zonas de “prioridad ciclista” en determinadas calles de Paraná

En el marco del plan municipal de "movilidad sostenible", fuentes municipales adelantaron que se prevé ampliar ciclovías y crear zonas de prioridad ciclista en distintos sectores de la ciudad de Paraná. Al respecto, el secretario de Movilidad Urbana, Kevin Bolzán, explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de una política integral destinada a mejorar la seguridad vial y promover medios de transporte sustentables.

Según indicó el funcionario municipal, el objetivo es "garantizar una convivencia segura entre ciclistas y automovilistas".

El proyecto contempla mejorar y los circuitos existentes para bicicletas, como las ciclovías del acceso sur y del Thompson. Entre las intervenciones previstas se encuentran nuevas demarcaciones y la instalación de separadores viales. Estas estructuras funcionan como una barrera física que delimita el espacio destinado a los ciclistas. De esta manera se busca reducir los riesgos en la circulación y ordenar el tránsito.

Diferencias entre ciclovía y bicisenda

Bolzán explicó que es importante diferenciar entre ciclovía y bicisenda. "La ciclovía se encuentra sobre la calzada y convive con el tránsito vehicular. En cambio, la bicisenda se ubica sobre veredas o espacios independientes destinados exclusivamente a bicicletas", aclaró. Ambas alternativas forman parte de la red de infraestructura destinada a fomentar el uso de la bicicleta.

Nuevas zonas de "prioridad ciclista"

El plan municipal también contempla la creación de "zonas de prioridad ciclista". Estas áreas se aplicarán principalmente en sectores donde no es posible construir ciclovías por las características de las calles. Por ejemplo, en calzadas angostas donde conviven automóviles, transporte público y estacionamiento. "En esos casos, el ciclista tendrá prioridad de circulación sobre los vehículos", anticipó al adelantar que "las zonas de prioridad ciclista estarán señalizadas con demarcación horizontal en la calzada".

El objetivo es que los automovilistas identifiquen claramente estos sectores y respeten la circulación de bicicletas. Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que las medidas se evaluarán junto a los vecinos y usuarios que utilizan estos espacios.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de movilidad urbana. La iniciativa también contempla el fortalecimiento del transporte público, el sistema de bicicletas públicas y la reorganización del estacionamiento para generar un sistema de transporte más eficiente y sustentable.