Buscan a un joven desaparecido desde hace 10 días en Paraná

La Unidad Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Tomás Mauro Facundo Vivas. Piden aportar información a la Policía o al Poder Judicial.
Buscan a un joven desaparecido en Paraná. La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan dar Tomás Mauro Facundo Vivas, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de abril.
Desde el organismo indicaron que cualquier información que pueda resultar útil para la investigación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades.
Quienes cuenten con datos pueden contactarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800 4446372, o comunicarse con la Comisaría Decimoquinta de Paraná al teléfono (0343) 4206205.